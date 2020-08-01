▲ 【台灣創業】港男移居台中開港式食店 一日做足13小時 寄語別指望一年半載回本

自港區國安法立法後，查詢移民的港人劇增。當中台灣是熱門移民地方之一。3月時，台灣更改投資移民條件，除600萬元新台幣（約158港元）投資金額沒變外，營商或投資期則由1年增至3年，兼要經營實體店，在台灣創業是否變難了？今次由移居台中，現經營港式輕食的港男Kenneth告訴你當中的苦與樂。

▲ 港男Kenneth和太太在台中開設「妹仔記港式輕食」店，開業 1 年自言「未至於蝕得好慘，但未有錢賺。」

【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

「一日做足13小時 未有錢賺」

70後港男Kenneth在港時是做建材行業，太太則做售貨員，移居台灣前他已做了準備。「家人以前開酒樓，暑假會去幫手，但如何營運一間食肆，亦早已遺忘。去台灣前特意辭了份工，去茶餐廳作一輪實習，pick up返一些技巧。」

去年，他與太太去年在台中開了「妹仔記港式輕食」店，自言「一日做足13小時，未至於蝕得好慘，但未有錢賺」。Kenneth說自己選在台中落腳，是因那邊氣候宜人。「你會發現相較台北高雄，台中的地震及風災較少，另外也有朋友在這邊。」當然，生活指數較台北低，也是他的考慮因素之一。

▲ 妹仔記港式輕食」以Kenneth逝去的愛犬為標記，這也是台中的動物友善餐廳。

Kenneth目前並不是以「投資移民」的方案在台定居，現拿的是兩年續簽一次的居留證。「當時因為不夠錢，即當是外國人看待，5年以上留在台灣，就可申請永久居留證，但同時這也可得到全民健保卡，惟不能入籍台灣。」

投資150萬元 租金2萬多

「妹仔記」以售賣港式食品為主，餐蛋麵、免治牛肉飯、焗豬扒飯、西多士等，有別於台灣的港式點心食肆，並選址在台中較旺的南屯區。「投資額約150萬元新台幣（40萬港元），已包括成立公司、頂手費、裝修爐具等，租金則約2萬多台幣，我住樓上算是省回租金。疫情下業主還肯減租，且不設限期，算是很有人情味。」

▲ 餐廳售賣港式小食，如這瑞士雞翼，一客100台幣/25港元。

初到台中，Kenneth說最困難是找舖，「之前相中一間舖，跟上手傾好後並繳付訂金，但業主知道我是香港人，就不租給我，就算找有台灣身份證的朋友做擔保也不行，可能怕我走佬。」

早在移居台灣前，Kenneth已作好心理準備︰

會比香港更辛苦，賺的錢更少，但台灣有自由的空氣，反觀香港是生存，台灣是生活和情調。

▲ Kenneth店舖樓上的住宅，也算簡潔清雅。

台灣食肆競爭大 港人赴台創業要留意

港人投資移民台灣，開設食也是熱門之選，但Kenneth奉勸有這考量的港人要留意。「台灣食肆競爭極大，兩年內結業的機會頗高，一定要抱着『守業』的打算，慢慢儲客，況且台灣的食肆通常下午休市，故預算10個月至1年才勉強回本。我以前做過食肆算是有點經驗，如果是新手，貿貿然過台灣開餐廳，經營會很困難甚至很快蝕完筆錢。」

Kenneth建議，港人宜先在心儀的台灣城市稍居一年半載，考察生活和創業行情後入市方是籌備之策。

雖然港人投資的600萬台幣金額，不必「用晒」，但Kenneth亦表示若港人有心過台灣生活，要調節心態，「創業時可能要將回本期拉長。其實投資移民的原意，是帶動台灣的經濟和就業。事實上台灣政府對港人已很優待，之前條例太寬鬆，不少人鑽空子，1年後拿了身份證就走。」

請台灣員工不容易

目前Kenneth的作息，是上午10時準備食材，晚上8點半關門後還要清理店面，中間還沒有落場時間。「真正上樓休息已是晚上11點，一日做足13小時。」店只有Kenneth和老婆夫妻檔經營，因他們非投資移民，故毋須符合「聘請兩名台灣人」的規條，但Kenneth表示，也知港人餐廳的台灣員工流失率極高。「講就話23K（新台幣），但做食肆無30K都請不到人，況且後生一輩歸屬感不高，隨時會跳槽到第二間。香港跟台灣文化不同，香港始終講求的效率和制度，譬如分配工作給台灣員工，他們收工就是收工，要做則留待明天，不會OT或盡趕。」

▲ 「妹仔記港式輕食」只有Kenneth和太太兩人經營，凡事也得親力親為。

（節錄）

【原文︰港人移居台中開港式輕食店 別指望一年半載回本】

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