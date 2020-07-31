不喝法國香檳　還有平靚正氣泡酒選擇

▲ 香檳以外，還有西班牙的Cava、意大利的Franciacorta及法國的Cremant選擇。

天氣日日都三十幾度，又要戴口罩，因晚市禁堂食，酒吧又無得開，惟有買酒回家獨酌。這個大熱天時，當然是飲冰凍有氣的Sparkling Wine才夠爽。氣泡酒不是只有香檳，那些在法國香檳區以外出產的氣泡酒，一樣都可以滿足大家的需要，而且價錢相宜，兼有許多選擇。

西班牙的Cava

香檳為甚麼那麼多人追捧，原因在於其採用傳統的釀製方法（Methode Traditionnelle），讓酒液與酒渣共處一段時間（15-36個月不等），增加其複雜性，大家在飲用時，才會有烤香、果仁等風味。Cremant以及西班牙的氣泡酒Cava，其實也是採用傳統的氣泡酒釀製方法，去年有關釀製Cava的條例更收緊了，要求Cava的Reserve氣泡酒，由15個月增加至最少要陳年18個月才可以推出市場，可見要求如何嚴格。

Cava採用的葡萄主要是Macabeo，而令到Cava的泥土風味與香檳明顯不同的，是來自Xarel-lo這葡萄。

▲ Freixenet是西班牙著名的Cava品牌，其獨特的黑色酒瓶Cordon Negro Brut（$69，百佳）更被稱為Black Bottle Bubbly，而且穩佔全球入口氣泡酒的第一位。有蘋果、熟梨及柑橘的芳香，收結還有少許薑的風味。

法國的Cremant

法國除了香檳區外，其他產酒區也有出產氣泡酒，只是不叫香檳，稱為Cremant。Cremant會以產區命名，如Cremant de Bordeaux、Cremant de Bourgogne及Cremant de Loire等等，總共有7個之多，會採用當地最常用的葡萄去釀製氣泡酒，如Chardonnay、Chenin Blanc及Sauvignon Blanc等等。

但當中最著名的要數Cremant d’Alsace，因為除了香檳外，阿爾薩斯是法國主要的氣泡酒供應區域，Cremant d’Alsace就佔了超過一半的法國Cremant酒的產量。

▲ Lucien Albrecht, Cremant d’Alsace, Brut, NV（$255, Watson’s Wine）：當年到訪時，對於這70年代已開始釀製氣泡酒的酒莊留下深刻印象，因為小小的酒莊就像一個葡萄酒博物館，有許多古董釀酒工具。而其氣泡酒是採用Pinot Auxerrois、Pinot Blanc及Chardonnay等葡萄釀製，果香及花香都很怡神。

意大利的Franciacorta

意大利同樣也有用傳統方法釀製的氣泡酒——Franciacorta，但相比香檳的悠久歷史及產量，一定有所不及，因為Franciacorta只是近50年才面世。但兩者相似的地方是葡萄都以Chardonnay及Pinot Noir為主，但Franciacorta還會加入少許的Pinot Blanc。

▲ Faccoli, Franciacorta, Extra Brut（$298, Watson’s Wine）：來自意大利北部倫巴弟區的Franciacorta，Extra Brut是指非常乾身的氣泡酒，當中的殘餘糖份（residual sugar）很少。

意大利其他的選擇

至於不用傳統方法釀製的氣泡酒，意大利還有不少，如來自Veneto產區的Prosecco就是其中一種，主要的葡萄是Glera，採用Tank Method的釀製方法，即是第二次發酵在有壓力的密封酒糟中進行，帶有杏仁及creamy的口感。

▲ La Marca, Prosecco（$139，百佳）：Prosecco有不同的級別，要了解其中的分別，又是另一門學問，在坊間超市也有數款可供選擇。

意大利西北面Piedmont還有另一款氣泡酒Asti，在香港也可買到，採用Muscat Blanc a Petits Grains葡萄釀製，酒精度只有9%。採用Asti方法釀製，在有壓力的酒糟中發酵，然後過濾令酒質更穩定。

▲ Ceretto, Moscato d’Asti, 2019（$218, Watson’s Wine）：Moscato d’Asti相對Asti酒精度更低，只有5%-6%，而且較甜，氣泡少一點，有濃郁的花香果香，女士一定會喜歡。