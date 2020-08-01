▲ 保障與時並進很重要 創新危疾保提供新冠肺炎保障

現時新冠肺炎疫情嚴重，除了注意個人衞生安全以減低病毒傳播風險外，讀者梁小姐更想運用政府一萬元資助加強自己的保障額，為家人帶來更大保障，因此想知有哪些保險產品會保障現時爆發的肺炎？

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保險公司最近一項調查顯示，確診冠狀病毒及嚴重的急性呼吸道感染而需要入住深切治療病房（ICU），大部分患者需要儀器輔助呼吸或插氧氣喉，嚴重些更需要入住深切治療病房超過12天或以上。

在疫情蔓延下，有保險公司推出創新的危疾保險，當中受保嚴重傳染病，包括新冠肺炎，而且提升理賠透明度，該計劃會根據受保人的病情輕重以透明簡單及具有公信力的嚴重程度指數來確定一筆過的賠償金額。例如受保人不幸染了新冠肺炎並要入住深切治療病房及連續入住10日或以上，即可獲得20%賠償金額，倘若病情惡化要接受手術或更一步的治療，該保險公司更首創出一個具透明度的嚴重程度累積分數去估算賠償金額。例如受保人的主要器官需要移植，或需要接受第四期癌症治療和住院並昏迷連續96小時或以上，屬於極嚴重級別，可獲得最高賠償金額。筆者認為該危疾保險的賠償計算方式具透明度，可以使大眾容易理解病情的嚴重性及賠償的比例。

善用政府資助增加保障

一份與時並進的危疾保障對受保人十分重要，危疾保險除了要有保障癌症和心臟病賠償，現時冠狀病毒的保障亦十分重要，但病毒會變種成另一種疾病又會受到保障嗎？該危疾計劃的嚴重傳染病受保範圍指，凡經世界衞生組織列出的不尋常或突發的國際關注公共衞生事件，例如豬流感、寨卡病毒、2019冠狀病毒或將來公布的國際傳染病都被列為受保範圍。所以讀者可以考慮好好善用政府的1萬元抗疫資助去更新和擴大自己的保障範圍，為家人的幸福得到更好的保障。

筆者認為現時疫情未有一個明確的解決方案，加上經濟低迷環境下，醫療保險對家庭保障的需要日益增加，新推出的危疾保險除了保一般的疾病之外，更包括新冠肺炎，並一筆過以現金方式按受保人的嚴重情況提出賠償，可以即時減輕受保人的燃眉之急，又可以紓緩家庭的經濟壓力。

（節錄）

【原文：創新危疾保 肺炎有保障（收費文章）】