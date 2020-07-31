▲ 阿里巴巴旗下螞蟻集團如何稱霸市場？

有報道指，阿里巴巴（09988，美：BABA）的聯屬公司螞蟻集團（前稱螞蟻金服）最快今年來港上市，估值目標超過2,000億美元。

鑑於阿里巴巴擁有螞蟻集團的約三分之一股權，假如螞蟻集團順利上市，並錄得長遠增長，阿里巴巴將會成為贏家。

雖然2,000億美元是一筆大數目，但螞蟻集團顯然具備龐大潛力。接下來，筆者將會說明螞蟻集團的銷售策略，然後分析市場看好該公司的原因。

螞蟻集團的業務

螞蟻集團的業務包括電子支付和其他電子金融服務。

在電子支付業務方面，螞蟻集團擁有首屈一指的超級應用程式支付寶，其為一項電子錢包／流動操作系統。

目前，支付寶和騰訊的微信支付幾乎壟斷了中國流動支付市場。

支付寶在中國擁有約9億名用戶，他們會利用該電子錢包應用程式支付帳單和購買雜貨，而且中國的不少商戶均接受支付寶付款。

除此以外，支付寶亦擁有多款小程式，是具規模的支付平台。透過各種小程式，第三方企業能夠開發附屬應用程式，為支付寶的用戶提供不同功能。

在2020年初，支付寶的小程式向約170萬名用戶提供網上購物服務和房地產買賣等多項功能。

有關小程式不單提高支付寶的價值，在吸納大量客戶後，也為螞蟻集團帶來經濟利益。

近年，螞蟻集團錄得交易頻率、商戶和用戶滲透率增長，電子支付分部發展得如火如荼。展望未來，公司更打算拓展海外市場，特別是東南亞地區。

另外，螞蟻集團的電子金融服務亦潛力不俗，該分部提供財富管理和小額融資服務。

由於電子支付和電子金融服務表現理想，截至9月止季度，螞蟻集團為阿里巴巴貢獻的收入達到3.09億美元。

過去，螞蟻集團須向阿里巴巴支付除稅前利潤的37.5%。不過，在去年的交易後，儘管阿里巴巴仍然持有螞蟻集團的33%股權，卻已經不再有權獲得其除稅前利潤的37.5%。

為何螞蟻集團的價值不止2,000億美元

根據路透社報道，去年年底至今年年初，螞蟻集團在私人市場的估值約為2,000億美元。出於下列多個原因，要是公司上市，其估值將會更上一層樓。

首先，近期香港新上市企業的表現不差，當中阿里巴巴首次在港上市大概是最適當的指標。

第二，螞蟻集團上市後，將能獲得更多財務資源，有助提高企業價值。

舉例來說，螞蟻集團可以將上市股票用作收購其他企業的代價。在必要情況下，公司更可以在公開市場發行股份，藉此籌集增長資金。

第三，螞蟻集團具備可觀潛力，投資者對公司的估值可能超過2,000億美元。

考慮到螞蟻集團經營流動支付操作系統業務，而且擁有龐大的用戶基礎和國際市場增長潛力，只要公司能夠有效執行策略，將會獲得投資者青睞。

從螞蟻集團的增長往績可見，管理層至今表現出色。

總結

螞蟻集團潛力驚人，作為用戶眾多的頂尖金融科技企業，於上市後將能取得更多資源。要是公司的首次公開發售順利，阿里巴巴和其股東勢必受惠。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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