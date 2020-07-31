▲ e【酒店外賣】周末食好啲！酒店外賣下午茶、「自助餐」低至188元

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，防疫措施再度收緊，食肆晚市只能提供外賣，食客不能堂食。為了吸引客人，酒店餐廳各師各法，除了提供午晚市的外賣套餐外，更有酒店提供下午茶及自助餐外賣。即使安在家中，也可與家人歎美食。想今個周末食好啲，就要留意以下酒店嘅外賣餐單。

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唯港薈「外賣自助餐」每位400元

The Market推出「隨意自選套餐」，讓食客自行選擇5道菜式及1款無酒精飲料，包括沙律、冷盤、湯、主菜及甜品。主菜可任選3款不同的菜式，包括海南雞飯、法式油浸鴨肶及燒肉眼扒等，而甜品更可任選8件。套餐只限外賣自取，供應時間由晚上6時至9時，每位400元，另加每位100元更可享冰鎮龍蝦乙隻。

【「隨意自選套餐」餐單】

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電話：3400 1308／唯港薈網站

維港凱悅尚萃酒店「外賣自助餐」188元起

維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳推出「外賣自助餐」，一份價錢由188元起，包括1份廚師精選沙律、1個甜點及1個外賣盒，食客可在咖啡廳的熱食區任選菜式，裝滿外賣盒帶走。「外賣自助餐」由晚上6時至9時供應，另加80元享半隻龍蝦。

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電話：3896 9896／維港凱悅尚萃酒店

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半島酒店 經典下午茶每位350元

半島酒店除了一般午市及晚市菜式可外賣，其經典下午茶亦有提供予食客外賣回家品嚐，每位350元，包括鹹點、甜點及鬆餅。下午茶由中午12時至晚上6時供應，食客⾃備紙袋提取餐點，更可享有20元的餐飲禮遇。尖沙咀、尖東及佐敦地區可享免費外送服務，其他地區需消費滿指定金額才能享免費外送，或付100至300元的送遞費。

【半島酒店外賣餐單】

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電話：2696 6700／半島酒店

四季酒店 雙人下午茶套餐628元

四季酒店的四層下午茶套餐為雙人份量，包括鹹點、甜點及鬆餅。外賣更附有一個紙製下午茶架，即使外賣到家中品嚐，也不失歎下午茶的風味。

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電話：3196 8882／四季酒店

責任編輯：李瑩