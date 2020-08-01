▲ 居家抗疫易發福 教你做居家運動轉食低卡零食 -

本港疫情惡化，防疫措施再加辣，相信市民要更多時間留在家中。居家抗疫，活動少，難免會增肥，守護健康還須從運動及飲食着手。

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在家抗疫易發福 肥胖或增新冠肺炎死亡率

居家抗疫最大後遺症是容易發福，英國已有「lockdown body」（居家抗疫身材）一詞形容此現象，當地一項研究指，人們在居家抗疫期間日均會額外攝取333千卡熱量，為取得心理慰藉而進食大量零食。

據英國公共衞生研究（PHE）數據顯示，肥胖可增加新冠肺炎患者死亡率40%。英國首相約翰遜3月染疫後，驚覺肥胖會增加患新冠肺炎及死亡風險，故不但帶頭減了14磅體重，更讓公共衞生部門發起改善健康計劃，推行一系列措施，包括禁止售賣垃圾食品推買一送一優惠及禁止商店在收銀處陳列糖果與朱古力等。

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家中做運動 轉吃熱量低零食

居家抗疫或須持續一段時間，堅持在家中做運動及控制飲食，才能避免「lockdown body」及更多健康問題。港人家居空間有限，但不少運動在室內仍可進行，體適能教練蘇文朗便曾拍片教路做開合跳等動作，只需瑜伽墊大小的空間即可（詳見表）。

在家中獨處難免零食癮發作，但與其強迫自己戒口，不妨嘗試以熱量較低的食品替代。聯合國兒童基金會建議，盡量增加蔬果攝入比例，若難買到新鮮蔬果，不妨以罐裝蔬果食品暫時替代，例如罐裝豆；堅果、乳酪、不含糖的酸奶、水煮蛋等亦是較為理想的零食。



撰文 ： 沈帥青



（節錄）

【原文：防疫再加辣 從生活入手免居家發福】

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