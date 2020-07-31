每年保險公司都會處理不少身故索償個案。生命無常，生老病死雖說是人生必經階段，但面對至親因疾病或意外去世時，我們仍會感到悲傷。如果不幸身故的親人還是家庭支柱，遺孤不免要為日後的生活費、按揭還款、教育等方面的開支而惆悵，倍感徬惶。為摰愛的家人著想，最好還是預早購買合適的人壽保險，這樣的話，當自己百年歸老或遇上意外時，也可以保障家人的生活，減輕他們的經濟負擔。

人壽保險常見類型三種：定期壽險、終身壽險和儲蓄壽險，而這些壽險各具特色，適合投保人的不同需要。簡單來說，定期壽險提供高槓桿保障（即以低廉保費購買高額保障），會在投保人限定保障年期（例如10年）內離世時作出賠償；終身壽險則會為投保人提供終身保障，或保障至100歲，例如中銀人壽的百載人生保險計劃，就會為受保人提供人壽保障至100歲；儲蓄壽險的主要目標為儲蓄，若投保人在指定期內身故的話，也會得到賠償，惟以相同保費計算，一般而言保額或會比定期壽險和終身壽險要低。因此，如果投保人要得到全面人壽保障的話，在儲蓄之餘，還須另外考慮以人壽保障為主的保險計劃，以策萬全。

與定期壽險比較，終身壽險有儲蓄功能，且附有非保證紅利，所以一般來說，就相同保費而言，其保額會比定期壽險為低。保費方面，大多數定期壽險隨年齡遞增。其實，所有人壽產品都要在保費、保額、儲蓄之間作取捨，即保費愈低，一般而言保額和儲蓄成分也會相對較低。投保人首先要清楚自己的需要和負擔能力，再挑選適合的壽險計劃。

根據中銀人壽最近公佈的2019年理賠數據，最年長的身故索償案例為88歲，而最年幼的受保人只有16歲。由此可見，無論在任何人生階段，我們都需要人壽保險，只是投保額會因應投保人不同的需要而有所調整。假設你剛投身社會，工作經驗尚淺，而且尚未成家立室、生兒育女，那麼你主要的經濟責任可能是供養父母，因此所需要的保障可能是父母日後的醫療開支和生活費；但假如你正值壯年，又是家中的經濟支柱，上有高堂，下有妻兒，而且還要償還按揭貸款，如果遇上意外而無法再照顧家人的生活開支的話，就會影響家人的生計。因此，你或需要購買保額較高的人壽保險，以保障家人的生活需要，也令自己無後顧之憂。

至於甚麼是合適的投保額，則視乎投保人的財務狀況和受供養的家人的經濟需要等因素而定。在投資者及理財教育委員會的理財教育平台「錢家有道」，設有人壽保額計算機，在輸入個人資產、每月入息、固定支出以及債務等資料後，便會計算出大概所需要的人壽保障金額，以供閣下參考。當然，投保人在購買人壽保單前，一般須先做財務需要分析，保險中介人會按照所提供的購買保險的目標、財務狀況及家庭狀況等資料，作出綜合分析，再就保險計劃和金額等方面，作出專業的建議。

免責聲明：本文由中銀人壽編寫，僅供參考之用。中銀人壽已力求資料準確，但不會對或會因此而引致的任何損失負上責任。任何人如打算在參考本文內容後作出任何投保決定，敬請先向專業人士尋求獨立意見。

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