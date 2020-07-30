▲ 【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......

美元走勢是近期外滙市場焦點之一，美匯弱勢持續，市場普遍看淡美元前景。但美元熊市是否已出現，市場仍未有共識。滙豐認為，現在還沒到美元進入熊市的時候。

外滙市場關注美國財政政策

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務投資策略總監龔偉怡指，外滙市場的焦點，現已轉向美國的財政政策，白宮、參議院和眾議院的主要成員正在進行談判，爭取在定於8月10日或之前的下一次休會前達成協議（資料：滙豐，2020年7月）。

料美國財政政策對美元有支持

根據經濟學家預期，美國可能在8月初之前達成協議，財政刺激計劃規模至少達到1萬億美元，或至少佔國內生產總值的4.7%。

因此，美國進一步的財政刺激，可能給美元帶來周期性支持，或可能導致美元因逐險情緒而下跌，美元短期內可能面臨下行風險。

美國經濟情況至為關鍵

各國經濟復甦的步伐，將主導貨幣的走勢。我們預測G10國家的經濟增長差異將會收窄。

看好澳元、紐元表現

假設美國經濟增長沒有明顯落後於其他經濟體，相信長遠而言有助保持美元的避險功能。因此，仍然認為現在還沒到美元進入熊市的時候，G10貨幣兌美元的表現將會趨向個別發展，其中澳元和紐元的表現將較歐元、英鎊和加元好。

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