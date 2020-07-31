PizzaExpress外賣自取指定薄餅半價　吉豚屋第二個便當半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. PizzaExpress：外賣自取優惠

PizzaExpress推出一系列外賣自取優惠：

惠顧所有單點菜式可享85折優惠

即日起，惠顧帕爾馬薄餅及白汁新豬肉薄餅享半價優惠

訂購網站

此外，會員惠顧單點菜式滿$250，可享單點菜式7折。

2. 吉豚屋：第二個便當半價

由即日起，凡購買以下食品，購買第二個便當可享半價優惠，但必須購買為下列其中一款食品，以價格較低者計算。

滑蛋豬扒飯便當（竹） $62

和風汁豬扒飯便當（竹） $62

吉列豬扒便當 $69

分店一覽

3. 7-Eleven：$100/8件DREYER'S雪糕

由即日起至8月2日，於7-Eleven買任何DREYER'S D-COLLECTION扭紋脆筒、脆皮雪糕批及雪糕杯，只需$100即可買8件，平均$12.5一件。

優惠只適用於香港店舖，瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外。貨品數量有限，售完即止。

撰文：hket小編