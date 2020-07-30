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【CESGA課程】香港首個國際認可ESG專業認證計劃推出

理財學堂 19:09 2020/07/30

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【CESGA課程】香港首個ESG專業認證計劃推出 涵蓋企業報告、營商等

香港地球之友將與歐洲金融分析師聯合會（EFFAS）合作，於本港推出首個國際認可的環境、社會與管治（ESG）專業認證計劃，協助管理香港及東南亞地區的環境、社會及管治分析師認證（CESGA）課程及考試。

課程包括企業ESG報告、營商模式等

CESGA於2014年在歐洲首次舉辦，針對有意將ESG數據分析納入投資過程的基金經理及投資分析師。隨着氣候變化及全球暖化對各行各業的影響日漸增加，愈來愈多不同界別的專業人士開始認真面對企業可持續性，並願意對環境作出承諾，CESGA的需求也因而提高。

【ESG投資】如何在職場推動綠色生活　提升企業ESG

CESGA包含10個單元，涵蓋ESG各個範疇，包括企業ESG報告、將ESG因素融入營商模式、ESG最新趨勢之個案分析等。迄今為止，該計劃已在歐洲、亞洲、美國和拉丁美洲的主要金融市場中推行，全球逾800位專家獲頒發認證，香港地球之友相信這個數字在不久將來將會倍增。

本港ESG投資落後

香港地球之友董事局成員張振宇表示，香港交易所自2016年以來兩度提高對上市公司的ESG報告規定。但目前為止，市場上幾乎完全沒有能夠滿足法規要求和提升從業人員ESG技能的培訓課程。

【ESG投資】ESG基金有哪些？一表看清證監會認可ESG基金

香港地球之友董事局主席吳方笑薇則指，香港是亞洲首屈一指的金融中心，但是在ESG投資方面的步伐卻較為落後：「香港迫切需要加強ESG方面的專業發展，尤其是在ESG數據分析和投資能力方面。」

歐洲金融分析師聯合會主席Jesús López Zaballos則指出，現今具可持續性的投資決策於投資組合中備受重視，為分析師及基金經理提供此領域的優良培訓至為重要。是次合作將有助促進雙方所共同提倡的ESG價值。

【更多CESGA的相關資料︰按此

 

責任編輯︰陳啟昌

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