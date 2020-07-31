失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士

▲ 失業搵唔到工？求職網CEO教你3個求職貼士

本港最新失業率為6.2%，再創超過15年新高。在經濟不景的時況下，如果打工仔不幸失業，又有甚麼方法可以增加就業機會？如果想在就業市場當中脫穎而出，求職網站ZipRecruiter行政總裁Ian Siegel在接受CNBC訪問時提出3大建議。

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1. 更新履歷

如果想要求職的話，第一步就要更新履歷及綫上資料。現時不少企業或獵頭公司都會透過LinkedIn來尋求合適的員工，因此要謹記更新LinkedIn的資料，令潛在僱主知道你的最新資料。

此外，僱主亦會透過LinkedIn檢視你的人際網絡，例如檢查你是否與以前的同事保持聯繫。他們可以透過這些虛擬聯繫初步評估你的專業圈子。

2. 為你的求職信增添趣味

求職信（Cover Letter）不一定會增加你的面試機會，但運用得宜就可以留下良好的第一印象。Siegel提醒，求職信的重點是簡短地說出一些有趣的事，而不是把它變成履歷表的一部分，例如可以先說明你喜歡公司的一件事以及為甚麼想在這間公司工作。Siegel指，這能夠簡單直接地讓僱主知道你熟悉及了解這間公司與其產品，令求職者更能突出自己。

他提醒，避免花太篇幅解釋自己的資歷，資歷應該留在履歷表一一列出，並應該把重點放在公司及應徵的職位上，令僱主了解你可以為公司帶來甚麼貢獻。

3. 為視像面試作準備

新冠肺炎疫情發展下，不少公司將面試模式由面對面改為網上進行，不熟習慣面對鏡頭的人可能會更加緊張。

與一般面試相比，視像面試的好處是有主場之利，可以善用家中環境，減低面試帶來的緊張感並好好作準備。

Siegel提醒求職者，網上面試除了一般面試的準備工作之外，亦要考慮如何在鏡頭前面作出好表現。他建議，要找一個照明較好的地方並確保背景整潔，自己在面試時亦要謹記坐直及微笑，盡你所能做好每一件事，以表現專業精神及對工作的熱誠。

此外，在正式開始視像面試前，謹記提前測試影像和音訊的連接，並留意電腦是否有充足的電量。

責任編輯：曹佩鈞