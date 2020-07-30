【虛擬銀行】WeLab Bank匯立銀行今正式開業 存款特惠利率咁樣玩

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【零存整付】養成儲錢習慣兼食息！月供存款1年享高達1.7厘息
繼眾安銀行（ZA bank）及天星銀行（Airstar）後，WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）今日正式開業，成為第三家正式投入服務的虛擬銀行。WeLab Bank提供儲蓄戶口、港元定期存款及Debit Card（扣帳卡）服務，儲蓄戶口沒有最低餘額要求，透過旗下手機APP開戶，最快5分鐘可完成。
推GoSave定存服務 愈多人參加利率愈高
WeLab Bank推出的GoSave港元定期存款，起存額為10元，但與其他銀行及虛擬銀行的港元定存計劃不同，參加GoSave定期存款的人數愈多，年利率愈高。用戶享有2次提前取款的機會，不收取任何費用。
|參加人數
|年利率
|存100,000萬元，90天期滿可獲
|1-19
|1.1%
|100,271.23元
|20-39
|1.2%
|100,295.89元
|40-79
|1.3%
|100,320.55元
|80
|1.5%
|100,369.86元
*資料來自WeLab Bank網頁
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推出虛擬扣帳卡 可購物簽賬及ATM提款
另外，WeLab Bank亦推出虛擬扣帳卡的虛擬銀行，可在全球所有接受Mastercard的商店或網站購物簽帳，以及全港的銀通（JETCO）及Cirrus自動櫃員機提款。由即日至8月31日，合資格的扣帳卡交易可享8%現金回贈。用戶成功開戶後即可享有虛擬扣帳卡服務，用戶亦可要求WeLab Bank發出實體扣帳卡。
WeLab投資者包括馬來西亞國家主權基金（Khazanah Nasional Berhad）、長江和記旗下TOM集團、世界銀行集團成員國際金融公司、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、歐洲大型銀行ING等等。
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 存款收息