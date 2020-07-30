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【虛擬銀行】WeLab Bank今正式開業 存款特惠利率咁樣玩

收息攻略 16:59 2020/07/30

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【虛擬銀行】WeLab Bank今正式開業　推GoSave定存計劃 參加人數多利率愈高

繼眾安銀行（ZA bank）及天星銀行（Airstar）後，WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）今日正式開業，成為第三家正式投入服務的虛擬銀行。WeLab Bank提供儲蓄戶口、港元定期存款及Debit Card（扣帳卡）服務，儲蓄戶口沒有最低餘額要求，透過旗下手機APP開戶，最快5分鐘可完成。

推GoSave定存服務　愈多人參加利率愈高

WeLab Bank推出的GoSave港元定期存款，起存額為10元，但與其他銀行及虛擬銀行的港元定存計劃不同，參加GoSave定期存款的人數愈多，年利率愈高。用戶享有2次提前取款的機會，不收取任何費用。

參加人數 年利率 存100,000萬元，90天期滿可獲
1-19 1.1% 100,271.23元
20-39 1.2% 100,295.89元
40-79 1.3% 100,320.55元
80 1.5% 100,369.86元

*資料來自WeLab Bank網頁

【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘

推出虛擬扣帳卡　可購物簽賬及ATM提款

另外，WeLab Bank亦推出虛擬扣帳卡的虛擬銀行，可在全球所有接受Mastercard的商店或網站購物簽帳，以及全港的銀通（JETCO）及Cirrus自動櫃員機提款。由即日至8月31日，合資格的扣帳卡交易可享8%現金回贈。用戶成功開戶後即可享有虛擬扣帳卡服務，用戶亦可要求WeLab Bank發出實體扣帳卡。

WeLab投資者包括馬來西亞國家主權基金（Khazanah Nasional Berhad）、長江和記旗下TOM集團、世界銀行集團成員國際金融公司、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、歐洲大型銀行ING等等。

 

責任編輯︰陳啟昌

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