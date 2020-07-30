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屈臣氏邀商戶加盟「易賞錢」　易賞錢會員消費儲印花可換屈臣氏口罩

日常開支 15:40 2020/07/30

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屈臣氏邀商戶加盟「易賞錢」　易賞錢會員消費儲印花可換屈臣氏口罩

除了牛奶公司推出新獎賞計劃yuu外，屈臣氏亦宣布免費開放易賞錢平台予商戶加盟，幫助商戶進行推廣，共渡時艱。為了鼓勵顧客跨商戶消費，屈臣氏將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵。易賞錢會員在指定商戶消費並儲印花，即可換屈臣氏自家製口罩。

【延伸閱讀】牛奶公司推新獎賞計劃yuu　消費1元賺1分　超過2000間商戶可儲分

「易賞錢」現時擁有370萬會員，並與超過130間網上和實體商戶成為合作夥伴，讓會員可於超過1,000家零售店舖尊享會員優惠。屈臣氏將捐出180萬個WatsMask WeCare（ASTM Level 2）口罩，鼓勵跨商戶消費。

易賞錢會員消費儲印花　可換屈臣氏口罩

易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元便會獲發口罩電子印花乙個。在2個星期內於8間不同合作商戶消費，當中只需要包括2次惠顧集團旗下零售品牌門市（屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖），便可免費獲贈WatsMask WeCare口罩乙盒（15片裝）。

另外，若易賞錢會員到百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費，可繼續享有現時的積分優惠。

會員賺取電子印花方法（預計最早9月推出）

步驟1：用易賞錢會員App搜尋附近心水優惠

步驟2：於不同參與計劃商戶享用優惠兼賺電子印花

步驟3：集齊指定電子印花，於屈臣氏店舖換取WatsMask

商戶可免費參與計劃

由於計劃最快於9月推出，現階段會先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，到活動推出時，消費者便能透過手機應用程式瀏覽各區的優惠店舖，惠顧商店，集齊印花換領獎賞。

此外，不論商戶規模大小，參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用一概全免。商戶只需登記基本資料，提供優惠詳情，便可參加是次計劃。

步驟1：免費網上申請（截止申請日期為8月16日）

步驟2：一經確認成為易賞錢合作商戶，即可於網上平台上載商戶優惠

步驟3：下載易賞錢Biz App讓顧客賺取電子印花

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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