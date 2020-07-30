▲ 【零存整付】養成儲錢習慣兼食息！月供存款1年享高達1.7厘息 -

美國聯儲局宣布，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，料未來會繼續維持接近零利率一段時間。低息環境下，本港活期存款年利率亦近乎零，想存款收息，除了留意銀行的定期存款外，也可以參與銀行的零存整付計劃，每月透過自動轉帳儲蓄，建立儲蓄習慣之餘，也可享較活期高的利率。

月供1年 享高達1.7厘息

比較各銀行港元月供存款的年利率，以供款1年為例，以大新銀行新客戶選用「夢想成真」零存整付儲蓄計劃最吸引，新客戶合符指定要求，敍造52星期（每周供款）或12個月（每月供款）可享高達1.7厘息，優惠期至12月31日。

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此外，不少銀行亦有提供外幣的月供存款計劃，適合有外幣需要的存戶。而信銀國際的「隨意轉」月供定存計劃，更讓客戶可於每月供款前的2個工作天，隨意轉換當月的供款貨幣，可捕捉外滙走勢，以增加儲蓄的效率。惟最低供款額較其他銀行高，為1,000港元（或等值）。

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敍造月供存款時亦需注意，若於到期日前撒回、提早提取或終止計劃，或需繳付手續費。部分銀行或設「免供期」，以大新銀行為例，每12個月的存款期內，可享暫停一期供款，免受突如其來的開支影響。

責任編輯：李瑩

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