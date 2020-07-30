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【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本

理財學堂 13:57 2020/07/30

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「大小姐」林淑敏59元買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本 -

在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龍力蓮「大小姐」的林淑敏，劇中她是富家女，生活無憂，現實中她是慳妹一名，曾為怕「老來唔過得世」而努力賺錢，諗住買股票錢滾錢，結果跟風買消息股，賠了夫人又折兵。

即使買穩陣藍籌等收息，卻又遇上不派息，現在提起買股票都怕，情願買年金和基金，至少夠穩陣，又不用經常睇住。

【延伸閱讀】【移居馬來西亞】吳岱融投資物業致富 移居大馬租5千呎豪宅享半退休生活

59元買滙豐  惟疫市中不派息

買股票是不少人為財富增值的其中一種方法，不過一提到買股票，林淑敏已立即耍手擰頭說怕，全因她的炒股往績讓她慘不忍睹。「我又輸了！59元買了滙豐 。」，她一臉苦笑，也毫不吝嗇分享投資股票的慘痛經歷：

我以後都不買股票了，諗住一年有4厘利息，就算股價跌都有息收，沒想過原來這個世界什麼都有可能發生，所以結論是……我都是腳踏實地做個打工仔好了。亦因此為甚麼我如此熱愛我的工作呢？因為我投資總是損手爛腳。從前年輕時聽一些消息股，別人講甚麼就買甚麼，結果全部都輸，之後想踏踏實實買些高息股來收息，誰料又會不派息！現在我也只能放埋一邊等股價回升。

【延伸閱讀】「糖妹」鍾情投資黃金 原因只有一個（短片）

買股票輸到怕  寧買年金基金保本

她還記得當年人人皆股的時候，市場上很多消息，當時是她買股票輸得最慘的時候。「現在已不敢再胡亂買股票了，凡是大家起哄一班人去做的，我覺得都要停下來想清楚，尤其是投資，錢是自己的，更加要保持冷靜。」

因為買股票常損手，故她現在更傾向買一些穩定性的投資產品，如年金和基金，盡力去保障日後的退休生活。現在賺到錢她會儲起，最希望是可以儲到首期買樓，不過現在還未夠錢做首期，仍需努力。

她自知沒有做生意的運，情願腳踏實地做好最喜歡的藝演工作，認為每個演員其實都在經營自己的生意，只要管理好自己，機會自然會來，故一直努力扮演每一個角色，期望將劇本的有限做出無限，把角色演活，笑言當中得到的滿足感，「好過出糧！」

節錄自第666期《iMoney Focus》財富由理起

撰文 ： 張以正

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