▲ 牛奶公司推新獎賞計劃yuu 消費1元賺1分 超過2000間商戶可儲分

早前八達通宣布，將逐步終止「八達通日日賞計劃」，意味惠康及同系其他超市品牌之後不能透過儲「日日賞$」。不過，牛奶公司昨日宣布聯同怡和集團旗下食肆以及恒生銀行推出現金獎賞計劃「yuu」，只要登記成為會員即可儲分，消費1元便賺1分，儲夠指定積分便能換領禮品。

【延伸閱讀】港鐵推新獎賞計劃「MTR分」 搭車消費儲分換免費單程車票

如何登記成為yuu會員？

於Apple App Store或Google Play下載yuu手機程式

於任何一家惠康、萬寧、7-11或IKEA以手機號碼及八達通，便可申請為yuu會員

申請全新恒生yuu enJoy信用卡

於yuu微信小程序上申請為yuu會員

如何賺取積分？

每消費1港元即可賺取1 yuu積分，yuu首輪計劃有超過10個品牌參與，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、3hree6ixty、Oliver’s the Delicatessen、肯德基、必勝客、PHD薄餅博士，合作夥伴商店超過2,000間。

此外，牛奶公司與恒生銀行推出yuu enJoy信用卡，用戶以yuu enJoy卡於以下商戶購物可賺取3倍積分，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等；若在肯德基、必勝客及PHD薄餅博士食肆用餐，更可賺取4倍積分。

積分可以換哪些獎賞？

yuu可以憑積分換取不同獎賞和禮品，例如400分可兌換KFC葡撻、700分則可換領7-Eleven咖啡。

積分兌換更可兌換現金券，在yuu合作夥伴購物或用餐時使用。

1,000積分兌換5元現金券可用於7-11或KFC

2,000積分兌換10元現金券可用於惠康、萬寧、7-11、IKEA、KFC、香港必勝客或PHD薄餅博士

4,000積分兌換20元現金券可用於惠康、萬寧、7-11、IKEA、KFC、香港必勝客或PHD薄餅博士

10,000積分兌換50元現金券可用於惠康、萬寧、IKEA、香港必勝客或PHD薄餅博士

如果已將恒生enJoy卡綁定帳戶，可於yuu合作夥伴消費時以yuu積分即時當現金使用，每4,000積分可當20元使用，每次簽帳可使用最多400元。

可以和別人分享yuu積分嗎？

如果對方是yuu會員，雙方亦已安裝yuu應用程式。只需在帳戶資料頁面按「分享積分」，就可立即與其他yuu會員分享積分（最少為2,000積分）。

另外，yuu用戶更可透過應用程式捐贈積分予慈善機構。計劃首階段將會有兩間慈善機構參與，分別是膳心連基金與伸手助人協會。

yuu積分設有限期嗎？

yuu積分須於3年限期内兌換，逾期作廢。假如連續兩年沒有賺取或兌換任何yuu積分，帳戶會被終止，而任何未使用的yuu積分將會被作廢。

萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？

Mann Card計劃已被yuu獎賞計劃取代，每1 Mann Card積分將轉換為5 yuu積分。Mann Card主咭持有人會收到邀請碼進行註冊。收到邀請碼後，只需按以下程序註冊就可：

1. 依照簡單步驟，透過yuu應用程式（Android／iOS）、WeChat小程式或yuu網站註冊yuu獎賞計劃。

2. 以邀請碼成功註冊後，Mann Card積分會自動轉換為yuu積分，並會轉入新yuu帳戶。

如果沒有收到邀請碼，按照以下步驟參加yuu獎賞計劃：