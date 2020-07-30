▲ 金融業如何有效率地引入自動化運作？

新冠肺炎疫情全球大流行，很多企業需要維持業務的同時，亦要顧及員工的健康以及配合疫情的控制，讓員工透過在家工作的方式緊守各自崗位，不少企業正嘗試逐步引入自動化運作，但並非所有企業都能迅速適應自動化運作。埃森哲認為，企業應先構建自動化卓越中心，令人與機器可以好好配合，方能完成勞動力和企業文化的革新。

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機械人助流程自動化成大趨勢

在自動化的範疇中，機械人流程自動化是介乎於規則性和智能性之間的科技，能夠在預先訂立的規則上作一定程度的運算，處理較複雜及重複的流程作業。加上人工智能科技進步和普及，企業利用機械人流程自動化將業務自動化已是大趨勢。

要成功在企業中推廣及實施自動化，需要先做好一系列的規劃和配套。有企業成功嘗試以自動化系統實踐概念證明（Proof of Concept），但是到擴大實行時卻無從入手。此時，這些企業便需要考慮建構一個自動化卓越中心。

建自動化卓越中心提供支援配套

自動化卓越中心可以被形容為一個虛擬的團隊，目的是為了在企業中提供針對自動化運行和實踐的資源，透過滙聚所有對自動化有關的政策、資源、人才及技術，為自動化的開發和運行提供一站式的規範和支援。自動化卓越中心主要由6個範疇所組成，分別是營運模式（Operating Model），人才管理（Talent Management），交付管理（Delivery Management），創新（Innovation），知識管理（Knowledge Management），和供應商及商業夥伴（Vendor & Alliance）。這6個範疇概括了推行自動化所需要的架構，為高效量產自動化模組奠下重要的基礎。

實際上，很多金融機構已經開展了自動化卓越中心。有銀行在剛開始實施自動化的時候遇到不少問題，例如沒有機制去區分自動化項目的優先次序、不完善的模組設計規劃令開發階段出現很多預想不及的障礙等等。這些問題的根源是機構未能完善協調各方面的工作，導致實行自動化時才發現舉步為艱。尤其是銀行等金融機構非常注重項目的投資回報率（ROI），如何選擇最大回報的項目、如何計算自動化後能帶來的實際效益、如何最大化成本效益地投產自動化模組等等，都是需要在實行前預先規劃和協調。埃森哲曾幫助一些銀行實施自動化卓越中心，訂立標準的流程評估機制，找出最有價值的自動化項目來優先處理；以及推行更穩定而簡潔的自動化模組設計和交付。

人力資源與虛擬勞動力創造協同效應

自動化卓越中心除了能提升自動化模組本身的質量之外，同時亦幫助企業文化轉型，推動虛擬勞動力和鼓勵不同部門之間的相互協調。 卓越中心旨在橫跨不同部門，將自動化的資源集中管理並建立各部門的日常工作流程。試想像，當會計部需要在上午完成報告工作，而零售銀行需要在下午完成審批工作。由部門雙方有效協調機械人的運作時間表，便能夠在滿足雙方需求的同時，達致最高的成本效益。而且，餘下的員工及團隊可開展其他更高價值的工作，例如設計和改良機械人的工作和程式等，令人力資源與虛擬勞動力相得益彰。

相信疫情過後，更多企業明白虛擬勞動力能在非常時期為企業提供穩定的營運模式，會加大力度去推動業務流程自動化。同時，這亦代表傳統人力資源將迎來革新，企業需要及時反思在自動化逐漸普及的情況下，該如何轉型傳統勞動力，創造更多高價值的職位。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

作者：

Johnny Leung（埃森哲大中華區董事總經理）、

Jerry Sham（埃森哲大中華區董事總經理）、

Tommy Sou（埃森哲大中華區諮詢顧問）