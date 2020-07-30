Behrens Original最強入門機械錶　以嶄新方式展示時間

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Brioni來自意大利西裝頂級品牌 Brad Pitt和占士邦的御用戰衣
作為一個精明的消費者，購物前必要考慮到產品的性價比，今回筆者就要為大家推介一個剛打入本港市場的機械錶品牌Behrens Original。單看腕錶的賣相和複雜的結構，還以為售價絕非親民，卻原來5千元就可以入手，複雜款式由1萬3千起至3萬元，加上造工考究，在入門機械錶市場有一定吸引力。
幾位來自中、港、德3地的鐘錶發燒友志趣相投，各人都擁有多年鐘錶收藏經驗，一直構思多多，於是8年前決定一同創辦Behrens Original，希望將理念實踐。
品牌名字來自已故的著名德國建築設計師Peter Behrens，他的作品對設計界影響深遠，Behrens Original幾位創辦人在設計時也受其啟發，品牌便因此以他的姓氏命名。
作為獨立製錶品牌，Behrens Original擁有自家的廠房及生產設施，有能力將基礎機芯加上獨家的複雜功能，更能夠自行生產複雜機芯所需的組件，因此品牌的腕錶極具個性。
以B012B Space Traveler為例，靈感來自太空船依著軌迹圍繞行星運轉的狀態，品牌選用以可靠見稱的日本Miyota機芯為基礎，然後再由工程師加入各項的複雜功能，整個開發及組裝過程都在自家廠房內進行。
時間的展示採用突破性的設計，以兩個水晶圓碟取代傳統的指針，更特別加入了夜光功能，效果特別。
至於另一枚的B013 Astronomer，雖然所用的Star-wheel衛星小時系統並非Behrens Original首創，但品牌卻刻意將3個圓盤以及顯示秒的三角裝置都採用水晶製造，雖然製作有相當難度，但除了可減輕整體重量，亦大大提升了通透的美感。
產品查詢︰3422 3098
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌