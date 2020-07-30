7-eleven預購$229微熱山丘月餅　牛一指定分店推$35快閃外賣盒

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-eleven：微熱山丘鳳梨奶黃月餅預購價$229

7-eleven推出預購微熱山丘鳳梨奶黃月餅(6個裝)，預購價為$229，月餅更設有限定版包裝盒及專屬布提袋。在推廣期內到預購網站領取產品條碼，然後到7-Eleven店舖付款預購，預購服務不適用於香港全綫7-Eleven港鐵站分店。

此外，貨品數量有限，每人每日限購5件，售完即止。已預購的貨品不設退貨/退換。必須憑收據上的取貨二維碼於進行預購的同一間7-Eleven店舖換領貨品。

預購日期：即日起至8月11日

換領日期：9月8日早上7時正至9月14日

2. 牛一：快閃外賣盒$35

由即日起至8月4日，牛一推出4款外賣，並於太子、屯門、元朗店快閃供應。注意注意，優惠不設堂食及送遞，只限自取，供應時間為11時30分至晚上7時。

4款外賣一律$35，跟餐加$5可享紙包飲品

胡麻醬冷烏冬配唐揚餃子牛油野菜

咖哩和牛丼配唐揚餃子牛油野菜

豚肉燒汁丼配唐揚餃子牛油野菜

寿喜燒牛丼配唐揚餃子牛油野菜

太子店

地址：太子彌敦道750號始創中心地庫1樓B01號舖

屯門店

地址：門屯隆街3號屯門市廣場一期1樓1246-1266號舖

元朗店

地址：元朗青山公路249-251號元朗廣場1樓168-172號舖

3. MOS Burger：全日外賣自取85折

由即日起，全綫MOS Burger分店外賣自取均可享85折優惠。

撰文：hket小編