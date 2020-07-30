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【ESG投資】企業如何落實ESG　幫助提升企業價值？

職場 07:30 2020/07/30

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【ESG投資】企業如何落實ESG　幫助提升企業價值？

外界近年增加對企業的「環境、社會及管治」（ESG；Environmental, Social and corporate Governance）資訊的關注，並作為投資決定的參考。然而，企業應如何落實ESG？

落實ESG　非只為迎合監管要求

畢馬威中國可持續金融事務香港主管合夥人吳柏年指出，全球對ESG整合價值的意識日漸提高，除了投資關注不同公司有關ESG的情況外，不少應徵者在求職時亦有意了解。

他建議，企業高層如董事局成員需明白ESG的重要，並非單純為迎合監管要求。

港交所今年7月實施強制披露ESG要求，早前更曾推出網上培訓及刊發指引材料。事實上，雖然亞太區業界對ESG整合價值的意識日漸提高，但不少公司仍未清楚ESG的資料對投資者或公司帶來的效益；對於如何做好ESG，亦未必能完全掌握。

隨着港交所今年7月實施強制披露ESG要求，不少公司已在準備來年的報告。再者，我認為香港政府在政策上非常積極推動ESG，而不少投資者在投資管理的過程中會考慮ESG元素。

即使全球轉差 不減資源人手

畢馬威多年前已展開ESG的相關工作，並於2011年開始不同類型的社會工作。吳柏年稱，ESG近年已成為不少企業重視的項目。他認為，作為會計師事務所，公司一直鼓勵外界更着重ESG。

究竟應如何進行ESG相關項目，畢馬威的方式或可作參考。

1.了解同事想法

每年透過問卷調查，了解員工對哪些ESG相關事項感興趣。

其企業可持續發展事務經理Stacey Wolpert亦指，早於3至4年前，於公司成立名為「Green Warriors」的組織，以促進可持續發展並為員工組織環保活動。組織由員工主導，現時成員多達250人，超過10%的香港員工已加入成為一分子。她直言，組織除了可定期招募義工出席不同活動外，亦可在過程中向同事收集意見。

2.不受經濟環境影響

吳柏年強調，即使今年全球經濟轉差，公司不會減低對ESG項目的資源或人手。

我們相信，當公司提倡ESG並實行相關的項目，有助外界對公司建立信任及認同。

事實上，該公司每年均對不同的ESG項目設有目標，例如對在中港兩地的辦公室的溫室氣體排放量；亦於內地興建了4間學校，以及於香港有多個項目協助低收入家庭。

欄名 : 職場百科

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