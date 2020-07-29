▲ 【退休金】經濟衰退下強積金要如何管理？ 解答3大疑問

香港面臨經濟衰退，在強積金管理上，相信有不少人對於強積金存在不少疑問，今次跟大家剖析3個較多人提出的疑團。

1. 可否取回強積金應急？

面對生活困境，不少人或會問：「可不可以取回強積金應急？」基本上，如果未滿65歲的話，不能夠提早取回強積金。除非是以下6種特殊情況：

年滿60歲並提早退休

永久離開香港

完全喪失行為能力

罹患末期疾病

小額結餘不超過$5,000

死亡

因此，如果你年滿60歲，但又未滿65歲，惟當下找不到工作，沒有錢生活，可想想是否應提早退休。根據規定，年滿60歲並已終止所有受僱及自僱工作，並作出法定聲明指無意再次受僱或自僱的話，你可以選擇一筆過或分期的方式提取累算權益。

不過，要提醒大家的是，非不得以也不要提早取用強積金，因為這筆錢要支撑日後的生活，提早開始用，有機會令可支付退休期提前完結。

順帶一提，假如手上流動資金不太多，擔心工作不穩，不妨先申請一些貸款，尤其是有物業按揭在身的。雖然現時不少銀行都提供還息不還本，但物業要有錢供才是王道，絕不能斷供，所以必須要有一定資金，一為供樓，二為應付最低生活支出。

2. 要調整投資部署？

既然強積金怎樣也要供，在管理上有沒有需要作出調節？筆者倒覺得以不變應萬變為佳。大家不善忘的話，應還記得今年2、3月有不少人指，要沽股票買債券，但全球股市大都於3月底左右見底回升。因此，對於強積金這類被「鎖死」的投資，由於年期長，按既定計劃投資是最為明智。

年輕的應以股票佔比較高，例如2、3月正好是儲貨的黃金機會，反而升太多只會買貴了。一般到50歲才開始想要增加債券比重。如果不想做積極管理，直接投進預設投資策略（DIS）就好。

那麼在今年上半年，那些強積金表現最出色？據Refinitiv理財數據，排第一位的是安聯強積金計劃-安聯東方太平洋基金-A，回報為14.4%。第二位是萬全強制性公積金計劃-美國股票基金，回報為12.8%。第三位是我的強積金計劃-我的中國股票基金，回報為9.9%。

在基金部署上，不想積極管理，可投資追蹤指數基金；較穩健的選環球股票基金。又或者可按比重投資，建議3成買環球股票，4成買美股，3成買港股。債券就只好100%買環球債券基金。

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3. 強積金有得買醫藥主題？

強積金基金在分開不同資產類別後，多數再以地區分類，主題基金選擇稀缺，但有一隻專注投資醫療保健行業的，就是宏利環球精選（強積金）計劃下的宏利MPF康健護理基金。

基金的長綫表現不錯，據積金局網站數據，截至今年6月底的10年，累計回報達168.9%，年度化回報為10.4%。基金開支比率為1.92%，但以股票基金平均1.53%計，開支算是偏高。不過，據理柏數據，今年上半年基金回報為-2.3%。

據截至2020年3月底的季度基金概覽，基金有50.6%投資於藥物製造、18.1%投資於生物科技、8.3%投資醫療設備。在10大持股中，主要都是歐美的醫藥大廠佔比已超55%，首三位分別是Merck（佔7.28%）、Novartis（佔7.21%）、Johnson & Johnson（佔7.2%）。這解釋了為何即使只有一隻主題，表現相對平均，始終全球正面對人口老化。

另外，大廠通常擁多項專利，兼有研發能力，基金投資多間企業受到單一公司專利到期打擊的負面影響相對較低。不過，主題基金是否適合大家，要自行判斷了，若然真的有打算納入，建議不超過3成，因為碰上行業政策改變，影響面可以很廣泛。

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（節錄）

【原文︰經濟衰退下的強積金管理3大疑問】（收費）

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