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【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？

理財學堂 17:55 2020/07/29

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【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？

金融管理局去年先後發出8個虛擬銀行牌照，有數間虛銀已經先後試業及正式營業。最近有2間虛銀都推出無號碼實體卡，究竟無號碼實體卡有甚麼特別？香港有哪些無號碼實體卡可以申請？

【延伸閱讀】【虛擬銀行】虛擬信用卡是甚麼？與一般信用卡有何不同？

無號碼實體卡與傳統實體卡有甚麼分別？

無號碼實體卡只會顯示持卡人姓名，而卡號、到期日等資料只會儲存在晶片上，安全驗證碼（CVC2）則會顯示在銀行應用程式內的虛擬卡上，私隱和資料保密度更高。

在實體商舖消費時，持卡人及商戶可選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易。如要進行網上購物而需要查閱所需資料時，持卡人只需登入銀行應用程式，在進行身分驗證後便可查看相關資料。

而香港現時所推出看2張無號碼實體卡都是與Mastercard合作，更可於全港超過3,000部銀通（JETCO）自動櫃員機及全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機提款。

如何申請無號碼實體卡？

銀行客戶可透過發卡銀行提供的網上渠道申請虛擬銀行卡，並根據銀行指示啟動其虛擬銀行卡，並將其綁定到常用的電子錢包。銀行亦配備無號碼實體卡供持卡人申請作日常消費之用。

香港有哪些無號碼實體卡？

香港現時有2張無號碼實體卡，分別是Mox Card和WeLab Debit Card。

Mox Card

  • 購物提款一卡辦妥
  • 不收年費

WeLab Debit Card

  • 購物提款一卡辦妥
  • 不收年費
  • 報失卡不收補發費用
  • 不設隱藏交易收費

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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