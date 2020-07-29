▲ 【美元走勢】美元危機倘爆發 美元霸權會消失？手持美元怎麼辦？

美國宣布關閉中國駐休斯敦領事館當天，朋友緊張打電話來，問中美會不會打起來？是否應該至少把部分資金轉為美元？我回說，我不是專家，即使專家亦很難預測，但一些英美專家反而預測美元將會顯著貶值。

朋友憂心表示，他手頭有不少美元，怎麼辦好？

我建議他可考慮瑞士法郎，又或新加坡幣，看來這兩隻貨幣最安全，不然就索性買金吧﹗

唉，真是有錢人的煩惱。

不過，回到美元的問題，前大摩（Morgan Stanley）亞洲區主席、耶魯大學研究學者羅奇警告，美元大幅貶值的情形可能不久後就會發生，預估有三成跌幅之多。原因是：

美國赤字不斷飆升，而儲蓄則不斷下降，特別加上疫情的打擊，政府的唯一招數就是量化寬鬆，今次更是無限量寬鬆，這樣長期下去，其他國家也很難配合。

事實上，正如不少經濟學家指出，量化寬鬆是個不當推銷的產品，只是單純地印鈔或擴大這些惰性央行儲備，並在試圖恐嚇我們所有人之際，卻實際上是在印製真錢，這根本是種欺詐。

若美國找不到另一解決問題的方案，那麼，象徵美元作為儲備貨幣的霸主地位將終結，這可能會波及全球金融市場。在這情況下，各國如何應對？

美國全球安全分析研究所主管Anne Korin，早於數年前已指出，愈來愈多強國力圖擺脫美元主導。由於若繼續以美元或通過美國銀行結算交易，那意味着要受到美國管轄，而財經政策也只能與美國一起攬炒。如是者，各大強國必定尋找去美元化的方法，美元一路走弱已幾乎是個難免的現實。

坊間有好些對世界前景的悲觀預言，其實所有預言的事件都是簡單的「因果關係」，但我相信預言往往是可以改變的，前提是人類在思想和行為朝着更積極的方向發展，這樣將會促成一個更好、更積極的進程，不然便只會成注定的命運。

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