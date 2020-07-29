▲ 【財務自由】提早退休遲早會後悔？過來人反駁提早退休4大質疑 -

不少打工仔都希望盡早實現財務自由，提早退休，享受人生。也有人質疑提早退休的人會因為失去工作收入，而要節衣縮食，遲早會為提早退休的決定感到後悔。提早退休的生活是否如想像中美好？34歲退休的前銀行家Sam Dogen，就以個人經驗反駁外界對提早退休4個錯誤想法。

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Sam Dogen現為理財網站Financial Samurai的創辦人。他與妻子已實行提早退休，並共同擁有約為300萬美元的身家。作為已實踐提早退休的人，Dogen明白到這種生活模式非每個人的適合。但他認為，外界對提早退休不少錯誤的想法，他於CNBC撰文分享個人經驗反駁，讓有意提早退休的人參考。

1.「愈早退休，會愈早花光所有積蓄」

有人認為提早退休的人，會愈早花光所有積蓄，或會需要重返職場賺錢。但Dogen認為，人們不會臨時決定要提早退休，而會透過多年來的計劃，以自律的儲蓄和投資習慣，達成提早退休的目標。

他分享到，他與妻子預計退休時，透過租金收入、債券及存款利息每年獲得約80,000美元的被動收入。在實際退休之前，他們曾嘗試過以這個金額的收入來制定生活開支，確保有關預算的可行性，才決定提早退休。

為免發生意料之外的事，他們更訂立了應急計劃，當資金緊拙時，接受更多自由工作（Freelance）或出售在市區的物業，再投資在價格較低的物業，應付生活。

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2.「需要削減開支，才能夠儲蓄」

退休失去工作收入，但Dogen認為，退休後的快樂不是建基於銀行帳戶裹有多少存款，透過控制開支，更能讓你意識到自己真正需要的東西。他舉例指，退休後可善用公共資源，如運動場地及圖書館等，而且不用再在市區工作，也能避免持續高消費的生活模式。開支是少了，但省掉的都是一些不必要的使費。

他指出，在退休的頭兩年，他的年收入減少近80%，但是，生活方式的改變對他的影響不大，而且在實際上，他的開支比預期少30%。

3.「你會永遠感到快樂」

Dogen坦言，退休不一定代表你會擁有幸福美滿的生活，相反，他有段時間亦有自我懷疑提早退休的決定是否正確。他認為，退休後總會面對不安或焦慮，但只要你找到每天都期待的新事物，例如是家庭生活，就能讓你享受退休生活。

4.「你會感到無聊」

不少人因習慣長時間工作的生活模式，當退休後變得空閒而感到沉悶。Dogen坦言，剛退休時感到無聊是很正常的，但最終你也會找到喜歡做的事，來取代你討厭的事。他舉例指，退休後2年，他擁有了每天例行的活動，並開始在網站上撰文分享有關財務自由的文章，都能保持他個人的生產力及成就感。

責任編輯：李瑩

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