▲ 【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說

美元走勢被大行陸續看淡，美元危機真的會發生？美資大行高盛警告，美元作為全球儲備貨幣的地位正在受到威脅，又指美元正面臨多重風險。此前，多間外資大行都已唱淡美元，認為美元已悄然進入熊市。美元危機真的會發生？

美元已悄然進入熊市

摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志銀行、花旗等均表示，美元的長期反彈已於今年3月終結，美元已悄然進入熊市。其中，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（ Stephen Roach）接受訪問時更表示，估計美元兌主要貨幣將大跌三成半，即使華府在11月更換領導層，亦不能顯著紓緩這個不能避免的危機。

美國內憂內患：失業率持續高企＋遠離全球化

羅奇指出，美國人過去兩年儲蓄佔可支配收入的比例本來就不高，一直低至10%以下。在預期失業率持續高企的情況下，美國的國民儲蓄率可能會大跌，並跌至美國史上、或是任何領袖國家經濟史上最負面的水準。

羅奇又表示，還有其他情況顯示美元正步向危機，包括美國正遠離全球化，並專注於與整個世界分割，因而形成致命的雙重打擊。因此，美元危機並非會不會發生的問題，而是何時發生的問題，是快速出現，還是慢慢出現的問題。

一旦美元崩潰 造成３大影響

羅奇又補充說，一旦美元崩潰, 對美元資產將會造成負面的影響：

1.首先會造成的是高通脹的可能性，尤其是美國目前入口了更多的高價外國貨品。

2.第二個影響最大的是利率。

3.他憂慮美元一旦崩潰，美國便會再現上世紀70年代的滯脹危機。

滯脹全稱停滯性通貨膨脹（Stagflation），又稱為蕭條膨脹或膨脹衰退，在經濟學，特別是宏觀經濟學中，特指經濟停滯（Stagnation）與高通貨膨脹（Inflation），失業以及不景氣同時存在的經濟現象。

至於美元危機何時到來，羅奇沒有給出確實的時間表，認為可能是明年或是兩年後，或可能更久，不過，他屢次強調美元崩潰已屬無可避免，投資者亦不能忽視這個危機。

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