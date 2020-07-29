【買美股零佣金】美股券商德美利證券推零佣交易吸引香港用戶（附美股交易商券比較）

▲ 8月起德美利證券港受戶零佣交易 資金存放美國戶口 受SIPC保障

美股納指100指數強勢，不少科網公司創新高，愈來愈多投資者轉往美股市場，美國券商德美利證券（TD Ameritrade）將於8月推出優惠，香港帳戶可享免佣交易，對本港的美股投資者而言，有一定吸引力。

去年10月，位於美國總部的德美利證券在美推出客戶零佣金交易，惟當時香港客戶未有受惠。根據官網，現時德美利證券的網上買賣每次收費為6.95美元。

8月3日起免佣 資金離岸

本網致電德美利證券香港辦事處查詢，回覆確認將於8月3日起網上買賣股票及ETF交易零佣金，而網上期權交易每合約收費為0.65美元，無指派費或行權費。網上完成開戶後，要轉入最少1萬港元至交易戶口。

回覆亦指，客戶的資金會存放在該公司位於美國的戶口，並受美國證券投資者保護公司（SIPC）保障，最高50萬美元。由於近期開戶需求上升，開戶時間較以往長，大約要10多個工作天。

德美利證券接受轉數快（FPS）轉帳，當客戶轉帳港元後，資金會按當日滙率換算為美元，然後再存入客戶的投資帳戶。現時使用轉數快轉帳，不收取費用。

券商美股交易收費比較

美國券商

券商 德美利證券 嘉信理財 Firstrade（第一證券） Interactive Brokers （盈透證券） 交易佣金（美元） 0 0 0 0.005／股 （最低1，最高交易額1%）

香港券商

收費項目（美元 富途證券 華盛證券 SoFi Hong Kong 致富 耀才 輝立 交易佣金（美元） 0.0049／股 （最低0.99、最高交易額0.5%） 0.0049／股 （最低0.99、最高交易額0.5%） 0 0.015／股 （最低10） 0.008／股 （最低1.88） 交易額 0.18% （最低18）

責任編輯︰陳啟昌

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