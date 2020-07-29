【買美股零佣金】美股券商德美利證券推零佣交易吸引香港用戶（附美股交易商券比較）

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【全日禁堂食】一文睇清Pizza Hut、大家樂集團、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增一風堂、Outback、景樂集團、香港地、美心】【更新至7月29日】
美股納指100指數強勢，不少科網公司創新高，愈來愈多投資者轉往美股市場，美國券商德美利證券（TD Ameritrade）將於8月推出優惠，香港帳戶可享免佣交易，對本港的美股投資者而言，有一定吸引力。
去年10月，位於美國總部的德美利證券在美推出客戶零佣金交易，惟當時香港客戶未有受惠。根據官網，現時德美利證券的網上買賣每次收費為6.95美元。
8月3日起免佣 資金離岸
本網致電德美利證券香港辦事處查詢，回覆確認將於8月3日起網上買賣股票及ETF交易零佣金，而網上期權交易每合約收費為0.65美元，無指派費或行權費。網上完成開戶後，要轉入最少1萬港元至交易戶口。
回覆亦指，客戶的資金會存放在該公司位於美國的戶口，並受美國證券投資者保護公司（SIPC）保障，最高50萬美元。由於近期開戶需求上升，開戶時間較以往長，大約要10多個工作天。
德美利證券接受轉數快（FPS）轉帳，當客戶轉帳港元後，資金會按當日滙率換算為美元，然後再存入客戶的投資帳戶。現時使用轉數快轉帳，不收取費用。
券商美股交易收費比較
美國券商
|券商
|德美利證券
|
嘉信理財
|Firstrade（第一證券）
|
Interactive Brokers
（盈透證券）
|交易佣金（美元）
|0
|0
|0
|
0.005／股
（最低1，最高交易額1%）
香港券商
|收費項目（美元
|富途證券
|華盛證券
|SoFi Hong Kong
|致富
|耀才
|輝立
|交易佣金（美元）
|
0.0049／股
（最低0.99、最高交易額0.5%）
|
0.0049／股
（最低0.99、最高交易額0.5%）
|0
|
0.015／股
（最低10）
|
0.008／股
（最低1.88）
|
交易額 0.18%
（最低18）
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 生活理財