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【美股券商】8月起德美利證券港用戶享零佣交易 資金存放美國戶口 受SIPC保障（附美股交易商券比較）

日常開支 16:32 2020/07/29

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8月起德美利證券港受戶零佣交易 資金存放美國戶口 受SIPC保障

因新冠肺炎全球大流行及中美關係緊張，環球股市受盡不明朗因素影響。不過，美股的納指100指數強勢，不少科網公司創新高。不少投資者轉往美股市場，近日美國券商德美利證券（TD Ameritrade）宣布將於8月推出優惠，香港帳戶可享免佣交易

去年10月，位於美國總部的德美利證券在美推出客戶零佣金交易，惟當時香港客戶未有受惠。根據官網，現時德美利證券的網上買賣每次收費為6.95美元。

83日起免佣 資金離岸

本網致電德美利證券香港辦事處查詢，回覆確認將於8月3日起網上買賣股票及ETF交易零佣金，而網上期權交易每合約收費為0.65美元，無指派費或行權費。網上完成開戶後，要轉入最少1萬港元至交易戶口。

回覆亦指，客戶的資金會存放在該公司位於美國的戶口，並受美國證券投資者保護公司（SIPC）保障，最高50萬美元。由於近期開戶需求上升，開戶時間較以往長，大約要10多個工作天。

德美利證券接受轉數快（FPS）轉帳，當客戶轉帳港元後，資金會按當日滙率換算為美元，然後再存入客戶的投資帳戶。現時使用轉數快轉帳，不收取費用。

券商美股交易收費比較

美國券商

券商 德美利證券

嘉信理財

 

 Firstrade（第一證券）

Interactive Brokers

（盈透證券）
交易佣金（美元） 0 0 0

0.005／股

（最低1，最高交易額1%）

香港券商

收費項目（美元 富途證券 華盛證券 SoFi Hong Kong 致富 耀才 輝立
交易佣金（美元）

0.0049／股

（最低0.99、最高交易額0.5%）

0.0049／股

（最低0.99、最高交易額0.5%）

 0

0.015／股

（最低10）

0.008／股

（最低1.88）

交易額 0.18%

（最低18）

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 生活理財

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