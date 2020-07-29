  • 29°C
香港時間 : 2020729日 (三) 13:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

按息跌　可借取樓按金額反而減少？

博客 12:32 2020/07/29

分享：

按息跌　可借取樓按金額反而減少？

近期拆息大幅回落，即使銀行輕微上調新批按息，整體而言，按揭利率仍在下調。按息回落，借款人每月供款支出減少，但要留意，在現行壓測要求下，同等收入的按揭申請人，可借取的樓按金額反而較前減少。

去年7月，新批H按利率大概是H+1.3厘；近期新批H按利率大概是H+1.5厘。雖然「H+」的息差上升，但一個月拆息卻由去年7月的約2厘，大跌至近日的0.25厘水平，考慮H按的封頂利率，實際按息會由去年中的2.15厘，下跌至目前約1.75厘，貸款額相同的情況下，每月還款亦相應減少。

但另一方面，如近日以同等收入去申請按揭，會發現「按息下跌」之時，壓測下可借取金額反而減少。主要原因是近期銀行上調了H按的封頂利率。去年中，以最惠利率作準的H按鎖息上限一般為2.15厘，近日卻上調至2.5厘。

計算壓測以封頂利率為準

以周一的一個月拆息約0.25厘、新批H按H+1.5厘、封頂利率2.5厘計，實際供樓利率是1.75厘。與一年前的新批接揭條件比較，當時一個月拆息2厘，一般H按條件為H+1.3厘，封頂利率2.15厘，實際供款利率是2.15厘。雖然實際的供款利率下跌，但銀行為H按申請人計算壓測時，卻是以封頂利率為準的。換言之，在拆息下跌但封頂利率上升的情況下，便會出現供樓利率下調，但可借取樓按金額減少，又或者同等借款額，需要更高入息以通過壓測的現象。

以一筆400貸款額萬元，還款期30年的按揭為例，以上文提及的條件，在去年中申請，月入需要36,402元才可通過壓測，每月供款15,087元。如果在現時申請同一金額的樓按，雖然實際每月還款是14,290元，但月入卻需要37,853元才可通過壓測。有意入市的準買家，宜小心留意相關變動對財務安排的影響。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 按揭申請的Plan B
2020/07/22
按揭申請的Plan B
博客 - 移除擔保人　成本愈來愈高
2020/07/15
移除擔保人　成本愈來愈高
博客 - 國安法、移民潮與樓市
2020/07/08
國安法、移民潮與樓市
博客 - 舊樓做按揭　有咩要留意？
2020/07/01
舊樓做按揭　有咩要留意？
博客 - 公司轉名入市　講緣份也講資格
2020/06/24
公司轉名入市　講緣份也講資格
按揭貸款 物業按揭 H按 拆息

下一篇文章

【退休年齡】延遲退休工作到80歲 你願唔願意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
Netflix排行榜三甲日劇《搏命保鑣》　木村拓哉與山口智子24年後再合作成亮點
【收息股】收息銀行股　滙豐、恒生、中銀哪隻較佳？
【收息股】收息銀行股　滙豐、恒生、中銀哪隻較佳？
Netflix燒腦德國神劇《闇》　3個關鍵詞有助明白因果迴圈
Netflix燒腦德國神劇《闇》　3個關鍵詞有助明白因果迴圈
博客 - 【精明理財】天降橫財　應該用筆錢投資定還債？
【精明理財】天降橫財　應該用筆錢投資定還債？
博客 - 【自願醫保】平價自願醫保 一年保費少於4,000元有何選擇？
【自願醫保】平價自願醫保 一年保費少於4,000元有何選擇？
博客 - 【退休年齡】延遲退休工作到80歲 你願唔願意？
【退休年齡】延遲退休工作到80歲 你願唔願意？