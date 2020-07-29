【定期存款】人民幣定期存款七日賺息8.8厘 看好人民幣走勢可賺息賺價

美國聯儲局議息，市場料美國維持利率不變多兩年。在低息環境下，變相令人民幣的息差更為明顯，專家建議避險族，在亂市下宜趁高息而敘造人民幣定期存款。多間大行亦看好人民幣年末走勢。

冠全城的是富邦的7天短存8.8厘年息，入場費是等值10萬港元。1個月存期方面，同樣是富邦最高，有4.88厘。

半年及一年存期的「高息王」是集友，年利率分別為2.05厘及2.3厘，入場費是10萬元人民幣。

大行看好人民幣走勢

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，美國疫情仍未受控，料聯儲局維持幾近零息至2022年底；間接令人幣息的息差優勢持續。

人民幣在岸價兌美元昨曾升穿七算，而外資大行亦上調年底預測，花旗從6.94微升至6.92，暫為市面最牛預估。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享補充，上周在岸價的短息跟離岸價罕現倒掛，3個月拆息報2.557厘，較離岸市場的2.55厘稍高，乃自去年2月來首現，而且息差續擴大，凸顯市傳內地或暫呈收水，以免連番放水抗疫刺激樓市等泡沫；但料港銀毋須加人幣息。

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