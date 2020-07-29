  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (三) 13:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】人民幣定期存款七日賺息8.8厘 看好人民幣走勢可賺息賺價

收息攻略 12:58 2020/07/29

分享：

美國聯儲局議息，市場料美國維持利率不變多兩年。在低息環境下，變相令人民幣的息差更為明顯，專家建議避險族，在亂市下宜趁高息而敘造人民幣定期存款。多間大行亦看好人民幣年末走勢。

冠全城的是富邦的7天短存8.8厘年息，入場費是等值10萬港元。1個月存期方面，同樣是富邦最高，有4.88厘。

半年及一年存期的「高息王」是集友，年利率分別為2.05厘及2.3厘，入場費是10萬元人民幣。

大行看好人民幣走勢

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，美國疫情仍未受控，料聯儲局維持幾近零息至2022年底；間接令人幣息的息差優勢持續。

人民幣在岸價兌美元昨曾升穿七算，而外資大行亦上調年底預測，花旗從6.94微升至6.92，暫為市面最牛預估。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享補充，上周在岸價的短息跟離岸價罕現倒掛，3個月拆息報2.557厘，較離岸市場的2.55厘稍高，乃自去年2月來首現，而且息差續擴大，凸顯市傳內地或暫呈收水，以免連番放水抗疫刺激樓市等泡沫；但料港銀毋須加人幣息。

其他貨幣定存︰

【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘

【美元定期存款】2020下半年 銀行美元定存利率、入場費比較【附一覽表】

【英鎊定期存款】移民英國唱定英鎊做定存 最高10.8厘 咩價位最值博？

======

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 存款收息

相關文章

【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
2020/07/27
【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
2020/07/28
【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價

最新專欄文章 更多

【定期存款】10萬元定存三個月　賺息最高4.3厘（附比較表）
2020/07/28
【定期存款】10萬元定存三個月　賺息最高4.3厘（附比較表）
【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘
2020/07/27
【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘
【定期存款】港元定存、美元定存、人民幣定存高息王一文睇晒（資料更新至7月24日）
2020/07/25
【定期存款】港元定存、美元定存、人民幣定存高息王一文睇晒（資料更新至7月24日）
【港元定期存款】3萬元定存七日 賺息達5厘（內附存款利息一覽表）
2020/07/21
【港元定期存款】3萬元定存七日 賺息達5厘（內附存款利息一覽表）
【美元定期存款】2020下半年 銀行美元定存利率、入場費比較【附一覽表】
2020/07/21
【美元定期存款】2020下半年 銀行美元定存利率、入場費比較【附一覽表】
外幣定期存款 人民幣 富邦銀行 定期存款 人民幣定期存款

下一篇文章

【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元定存、美元定存、人民幣定存高息王一文睇晒（資料更新至7月24日）
【定期存款】港元定存、美元定存、人民幣定存高息王一文睇晒（資料更新至7月24日）
【港元定期存款】3萬元定存七日 賺息達5厘（內附存款利息一覽表）
【港元定期存款】3萬元定存七日 賺息達5厘（內附存款利息一覽表）
【定期存款】10萬元定存三個月　賺息最高4.3厘（附比較表）
【定期存款】10萬元定存三個月　賺息最高4.3厘（附比較表）
【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘
【定期存款】人民幣定期存款七日期睇齊美元定期存款　年息達5.5厘
【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價
【收息股】滙豐派息有望恢復　食息族是可趁滙豐股價逢低吸？
【收息股】滙豐派息有望恢復　食息族是可趁滙豐股價逢低吸？