▲ 【退休規劃】60歲夫婦籌謀退休 四大退休考量增現金流

今期專欄讀者阿美與丈夫已屆花甲之年，由於健康關係欲早些退休。夫婦倆持有1個自住物業及2個出租物業，不用照顧孩子，更有樓收租，退休生活看似無憂。不過，原來他們的資產分配存在漏洞，更有可能會影響退休計劃。

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阿美如欲早些退休，前提是需付清自住物業按揭及每月最少預留兩萬元的生活費。雖然有部分開支能夠減少，但阿美的流動資金只有550萬元，假若需要持續補貼供樓與租金收入差距及應付生活費，可能十年八載便會用盡儲蓄。

阿美是典型早年靠買樓累積主要財富的人士，他們總資產合共2,170萬元，而物業價值便佔去1,620萬元（未償還按揭金額則為830萬元），因此扣除物業之後，可投資資產便只有550萬元，包括股票、強積金及銀行存款。

目前除了自住物業外，讀者夫婦還有兩個物業出租，其中一個是以特惠租金讓長輩居住。計算每月租金扣除按揭還款及出租物業管理費後，仍需補貼7,000元，假如他們現時便退休，每月應付基本生活便需要87,500元。

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留意資產配置比例

Alvin指出阿美進入了一個自製困局，便是未能充分運用手上資產製造收益。物業屬於收益不理想的資產，而阿美大部分資產是物業，導致收入不足，還需額外補貼，令情況更不理想。對於最直接解決退休現金流問題的方法，便是考慮改變資產配置比例，將現時兩個出租物業減為一個。這做法有不同的考慮，但對將退休人士來說亦不妨參考：

1. 減少持有物業

租金收入可即時償還餘下出租物業的大部分貸款，因此收到的租金除能應付供樓外，還能幫補生活費。Alvin提到以上做法的壞處是令阿美失去一個或許能提供持續收益的資產，而且有可能失去長遠令資本增值的機會。但Alvin再進一步解釋：首先，不持有物業是否代表不能夠製造持續收益？另外，持有其他類別資產又是否不能夠有資本增值機會？

2. 減低負債

「減低負債」是對進入退休階段人士來說很重要的理財安排。阿美很贊同Alvin的提議，她表示不少專家都只建議她如何能夠增加風險去提升收益，又或是延遲退休，未有為她認真考慮現金流入和流出的規劃，而Alvin卻能夠從這角度跟她分析，及在過程中還未討論到產品的配合。

3. 兩方面製造穩定收益

Alvin強調理財第一步便是先要維持正現金流，而退休規劃的重點亦是如何能夠減少支出和製造穩定收益。阿美現時保存的可製造收益資產約550萬元，扣除應急需要及保險保費儲備後，建議可以分為兩部分，包括平穩收益組合和長遠增值組合。平穩收益可以是透過年金製造穩定及終身收益，也可以是不同類別年金和保險類儲蓄產品配置一起的組合，一方面提供保證收入，另一方面能夠有潛在較高的收益。

4. 部分資金宜投資進取資產

另一部分資金應保存在較進取的資產中，包括股票和強積金組合。當產品定位後，阿美便應再檢視兩夫婦是否能承受現時股票和強積金組合的風險水平，這個組合是為未來生活提供收入及應付通脹。由於沒有工作入息及需要套現生活費，加上組合價值有可能因金融市場狀況而變動，假若未來某天因資金短缺而不能應付生活需要，阿美亦不用擔心，因為她可以透過安老按揭製造收入及提供居所。

【原文刊於第666期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。