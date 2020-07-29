▲ Workation】日本推「工作度假」 倡打工仔邊度假邊遙距工作 -

新冠肺炎全球大流行，出入境限制下，重創多國旅遊業。為振興本土旅遊業，多國政府相繼推出宣傳本地遊政策。據日本傳媒報道，日本政府將會推出「工作度假」（Workation），鼓勵打工仔一邊度假，一邊遙距工作，帶動本地旅遊業。

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邊工作邊度假 推動國內旅遊業

日本政府於日前舉行「觀光戰略實行推進會議」後，確認了推廣「工作度假」政策方針，所謂Workation，是結合「Work（工作）」與「Vacation（休假）」。日本政府冀推動工作方式多元化，藉此協助旅遊業經營。

擔任會議主席的內閣官房長官菅義偉表示，政府將推行措施，推廣打工仔在溫泉等度假勝地進行遙距工作。政府將提出政策支持，包括協助酒店等住宿設施建置無綫網絡（WiFi），以便公司用作衛星辦公室。

他補充指，政府還計劃在疫情放緩時，推動外國觀光客造訪，包括吸引海外富裕人士前來住宿高級酒店等方案。

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百慕達推6個月居留計劃 開放外國旅客申請

除了日本之外，位於北大西洋的百慕達（Bermuda）早前也推出類似的工作度假居留計劃，讓外國旅客可以在島上邊度假邊工作。申請者須為18歲以上，附上健康保險、在職證明、高等學歷等證明。計劃在8月1日開始接受報名，申請者需要繳交263美元（2,038港元）報名費，政府更將旅遊簽證期限由90日延長至180日。

責任編輯：李瑩

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