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【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價

收息攻略 18:30 2020/07/27

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【人民幣走勢】看好人民幣　話你知3個方法可用人民幣賺息賺價（二）

除了敍造人民幣定期存款博賺息賺滙，也可以考慮投資人民幣計價的短期儲蓄保險。短期儲蓄保險雖然年期有限，但卻可提供較定期存款利率為高的內部回報率（IRR），以人民幣為例，目前一般銀行12個月的定存回報約1.5%至2%，而人民幣儲蓄保險的IRR可達3%或更高。

2.人民幣短期儲蓄保險

過往最常見的儲蓄保，保單年期多為3年供款，8年期滿（又稱「3供8」），目前已有2供5，甚至可把2年供款一次過預繳，又或只須供款一次，務求盡快生息。

以永明的「紅寶儲蓄計劃3/8」為例，是「3供8」計劃；匯豐的「財富儲蓄（人民幣）保險計劃III」則是「2供5」計劃。前者最低投保保費為每年2萬元人民幣（或每月1,767元），後者的最低期滿投保額為8萬元。

顧名思義，短期儲蓄人壽保險有特定年期，例如是5年、8年。

若受保人在保障期內不幸身故，計劃便會發放保障金額，一般身故保額為保單保證現金價值的101%，或已繳保費的101%，兩者取較高者，上述兩個計劃也是一樣。

除了敍造人民幣定期存款博賺息賺滙，也可以考慮投資人民幣計價的短期儲蓄保險

儲蓄保身故賠償保額較純人壽保低

不過要留意，因保險其實存在成本，市場上大部分高儲蓄人壽保險，所提供身故賠償，比起不能取回保費的純人壽保險（又稱消費型保險），相同保費下獲得的保額會低很多，意思是，我們需要支付更高的保費，以才可獲得和消費型人壽保險相等的保額。 　　

當中主要的原因，是儲蓄型保險，會隨投保年期增長累積現金價值，投保人即使保障期內沒有身故，最終仍可獲得利益，產品包含了死亡保險外，亦含有生存保險，俗點說是「點都有得賠」。

事實上，儲蓄型保險部分保費會被調配到現金儲蓄戶口，一邊讓保單生息，背後則讓保險公司投資「錢搵錢」，而非全數作為保障成本之用。

3.大灣區置業　儲錢供樓 　　

要留意，港元似終不是與人民幣掛勾，投資人民幣會面對匯率風險。不過，近年不少年輕一族有意於大灣區置業，若本身有人民幣資金需要，那就十分適合，到時儲蓄期滿，便可把資金用作首期或供款。

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欄名 : 收息攻略

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