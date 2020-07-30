Brioni來自意大利西裝頂級品牌　Brad Pitt和占士邦的御用戰衣

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來自意大利羅馬的頂級西裝品牌Brioni素來行事低調，可是有早前偏偏有位保險從業員在品牌店裏炫富上載於社交媒體，結果在被受評擊。但從另一角度來看也是一件好事，因為多一些人認識，就會多一個男人體會到何為一件最頂級的西裝。
用「有麝自然香」來形容Brioni就最好不過，和Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna這些同樣來自意大利西裝品牌不同的是，這個有著75年歷史的西裝品牌比他們來得更低調，縱使品牌在發展的過程中是首個舉行時裝展的西裝品牌（1951年在佛羅倫斯舉行），就算2012年被時裝集團Kering收歸旗下，2017年曾經找來前Maison Martin Margiela的得力副手Nina-Maria Nitsche擔任創作總監，兼且在巴黎舉行過數次小規模的presentation show，但基本上低調的經營方針都從來沒有改變過來。
今天的Brioni亦提供其他款式外套、恤衫、甚至鞋履，但說到緣何品牌得以著名，除了品牌成衣系列做得出色外，最重要是他的Su Misura（Made-to Measure）度身訂造系列成為業界的翹楚。
就以一件最基本來自成衣系列的西裝為例子，當中就不少過220個人手工序和更超過24小時以作縫製，而Made-to-Measure系列自然就比成衣系列更花時間來製造。至於成衣系列裏的西裝，大致可分為Primo和Essential兩大系列。
Essential系列則以傳統意大利西裝款式示人，走經典路線。Primo系列則走contemporary路線，著重modern twist思維，將傳統的剪裁來個現代化的演繹，西裝以較修身的線條示人，配合品牌一貫精挑細選的面料，兵分兩路，目的都是照顧兩批對西裝有著不同要求男士們的需要。
產品查詢：2487 2212
撰文：何偉雄
欄名 : 型男玩物誌