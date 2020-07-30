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Brioni來自意大利西裝頂級品牌　Brad Pitt和占士邦的御用戰衣

博客 11:04 2020/07/30

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來自意大利羅馬的頂級西裝品牌Brioni素來行事低調，可是有早前偏偏有位保險從業員在品牌店裏炫富上載於社交媒體，結果在被受評擊。但從另一角度來看也是一件好事，因為多一些人認識，就會多一個男人體會到何為一件最頂級的西裝。

Brioni曾經找來多位影星以作代言，最新的是Brad Pitt，近年無論他出席任何頒獎典禮都穿上品牌的tuxedo或西裝示人。（圖片Brioni提供）

穿上Brioni Made-to-Measure西裝系列的Brad Pitt。（圖片Brioni提供）

用「有麝自然香」來形容Brioni就最好不過，和Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna這些同樣來自意大利西裝品牌不同的是，這個有著75年歷史的西裝品牌比他們來得更低調，縱使品牌在發展的過程中是首個舉行時裝展的西裝品牌（1951年在佛羅倫斯舉行），就算2012年被時裝集團Kering收歸旗下，2017年曾經找來前Maison Martin Margiela的得力副手Nina-Maria Nitsche擔任創作總監，兼且在巴黎舉行過數次小規模的presentation show，但基本上低調的經營方針都從來沒有改變過來。

Brioni於1945年由Nazareno Fonticoli和Gaetano Savini創立，前者是裁縫，後者負責經營， 品牌名字的由來來自意大利Brionian島嶼，圖為品牌於1952年在佛羅倫斯舉行時裝展。（圖片Brioni提供）

Brioni是首位為電影James Bond提供戰衣的品牌，圖為演員Daniel Craig穿上品牌的西裝在《James Bond Casino Royale》的演出。（圖片Brioni提供）

Brioni的西裝其中一個特別的地方是喜用較薄的肩墊，甚至不採用，讓穿者在活動時有著更多的靈活性，圖為米白色針織西裝。（$21,000/圖片Brioni提供）

今天的Brioni亦提供其他款式外套、恤衫、甚至鞋履，但說到緣何品牌得以著名，除了品牌成衣系列做得出色外，最重要是他的Su Misura（Made-to Measure）度身訂造系列成為業界的翹楚。

Leggera 暗綠色孖襟西裝面料由cashmere和真絲混紡而成，留意肩膊的處理非常順暢隨人體肩膊緩緩而落，是近乎沒有肩墊的款式。（$56,800/（圖片Brioni提供）

就以一件最基本來自成衣系列的西裝為例子，當中就不少過220個人手工序和更超過24小時以作縫製，而Made-to-Measure系列自然就比成衣系列更花時間來製造。至於成衣系列裏的西裝，大致可分為Primo和Essential兩大系列。

來自Essential系列的西裝。（$33,000/圖片Brioni提供）

Brioni的成衣系列可分為兩大類型，圖為來自Primo系列的西裝。（$29,000/圖片Brioni提供）

Essential系列則以傳統意大利西裝款式示人，走經典路線。Primo系列則走contemporary路線，著重modern twist思維，將傳統的剪裁來個現代化的演繹，西裝以較修身的線條示人，配合品牌一貫精挑細選的面料，兵分兩路，目的都是照顧兩批對西裝有著不同要求男士們的需要。

產品查詢：2487 2212

撰文：何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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