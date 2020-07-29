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金田家拉麵外賣自取半價 大自然素食外賣全日半價

消費錦囊 07:00 2020/07/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、金田家拉麵：外賣自取半價

由即日起，每日下午6至9時，所有正價拉麵外賣自取半價，加$6可以追加指定小食一份。上環金田家加盟店不適用此優惠。

分店地址：

  • 銅鑼灣登龍街34號地下
  • 元朗元龍街9號形點一期1樓1023號舖
  • 紅磡必嘉街112號紅磡灣中心地下9A號舖
  • 將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓135A號舖

2、大自然素食：外賣全日半價

即日起至8月31日，大自然素食6間分店外賣全日半價（特價菜色除外），午市快餐每個平$10。

3、景樂集團旗下餐廳：全日外賣 6折優惠

由即日起，景樂集團旗下餐廳享全日外賣6折，優惠只適用於指定外賣餐牌。不適用於嵐石、瑪哈巴、帝樂（銅鑼灣及赤柱）、一杯、一遊、泰媽媽雞飯。

優惠詳情

 

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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