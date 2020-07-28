【退休年齡】延遲退休工作到80歲 你願唔願意？

▲ 延遲退休工作到80歲 你願唔願意？

日本人口老化、出生率低，唔少人都略有所知，為咗解決勞動力嚴重不足嘅問題，日本政府喺明年春天起，將退休年齡由65歲推遲到70歲。最近，日本最大家電零售集團之一野島電器（Nojima）就率先宣布只要員工願意，就可以工作到80歲，比日本政府建議足足多10年。

65歲仲有氣有力 仍係有用人力資源

現今社會發達，資源較以前豐富，而且現代人注重身體健康嘅意識較以往為高，加上醫療發展，好多人到咗65歲，真係睇落唔似一位65歲老人家，行得走得之餘，仲有氣有力，要佢哋係職場上繼續工作未必係大難題。相反，你要一班仲係健壯嘅老人家退休唔工作，反而可能令佢地失去動力同目標。

係資本家角度，呢班老人家仍然係有用人力資源，因為佢哋嘅經驗同資歷非常珍費，未必可以一時三刻搵到人替代。正如野島電器係由公司年長嘅銷售員工，靠佢哋豐富嘅產品知識和客戶服務技巧嚟賣家電，所以「人手」係公司重要嘅資產。遲啲退休仲可以令呢班老臣子可以有多啲時間將佢哋嘅知識同經驗傳授畀年輕嘅員工，做到新舊交接。

但站喺年輕人角度，就會認為呢班老人家霸住個位唔肯讓畀年輕人上位，唔少年輕主管，更懼怕管理年長僱員，因為年長僱員恃住自己嘅年資同經歷，對年輕主管處處刁難。不過，呢個係世代問題，企業對此亦不能坐視不理，係需要去解決嘅，否則容易出現管理不善情況。

延遲退休 減輕公共退休金負擔

對於政府嚟講就最開心，一嚟可以解決部分勞動力不足嘅問題，二嚟係可減少公共退休金嘅負擔，對於有公共退休金制度嘅國家，高齡社會無疑係一個炸彈，喺退休人口增加，年輕勞動人口減少情況下，公共退休金支出係會多過供款流入，當入不敷支情況下，就會聽到我哋經常形容嘅「爆煲」。當爆煲果時，政府最頭痛係救唔救好，救得一次，又下次救唔救好，因為個勞動力不足問題仲喺度。

而延遲退休年齡，就可以令呢班老人家延遲「食政府」嘅時間，減輕公共退休金嘅負擔。但換個角度諗，假設預期壽命不變，其實呢班老人係蝕咗5年領取公共退休金。

年輕人期望提早退休

對於現今年輕人嚟講，特別係香港呢個社會，日常工作已夠忙碌，又經常OT，無工作同生活平衡，仲話工作到70歲？積臣真係想講句「咪玩喇！」。最好梗係快啲唔使撈，享受退休生活，又或者財務自由，無基本生活支出嘅煩惱下，可以做自己鍾意做嘅事情。香港同樣面對人口老化問題，近年，香港間唔中都會討論延遲退休年齡，政府幾年前已帶頭將新入職公務員嘅文職退休年齡延遲到65歲，而紀律部隊則延遲到60歲，但呢樣嘢只係同私人企業睇齊，往後係點，拭目以待吧！

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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