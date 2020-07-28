▲ 【金價走勢】寧止賺莫倒輸 經濟師憂金價脆弱

金價走勢向好，黃金價格不斷上升，更有大行加入唱好黃金走勢，最牛看金價會升至10,000美元。但與此同時，有經濟師大撥冷水，擔心利率一旦掉頭回升，難以支持金價升勢，更身體力行先沽出一半黃金。

瑞士私人銀行 Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar表示，其團隊已出售了一半的黃金持倉。他解釋， 金價雖然創出歷史新高，但已和美國實際利率脫節，這意味金價在當前水平相當脆弱。

實際利率低通常對黃金有利，反之亦然。但Samy Chaar認為，若美國一直維持負質的實際利率，也代表經濟將繼續萎縮，而這是不可行或難以持續的。只要美國經濟復甦，實際利率也會跟著上揚，一旦實際利率回升，金價就可能會出現較大幅度調整，建議投資人現在應賣出黃金。

從機會成本角度來看，持有黃金等於放棄了投資其他有利率回報的資產。 Chaar解釋︰ 「我們繼續認為實際利率變成負數，是金價的主要驅動因素。」他續指，美國的10年債的實際利率（根據通脹調整的利率），現在基本上是「-1％」。

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