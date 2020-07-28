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【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓

理財學堂 17:30 2020/07/28

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【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓

金價升不停，今日略為喘定。黃金價格創新高後回落，險守1900美元關。市場分析普遍認為，金價走勢於中綫仍有支持，有分析師更預期，金價會再升至4,000美元甚至10,000美元。若想高追黃金，不妨先回帶看看上世紀80年代的慘痛教訓。

沃爾克鐵腕加息抗通脹　黃金一衰廿年

美元光環殞落，世界面臨的未來不確定性勢有增無減，儘管「股神」畢菲特有言在先：「一盎司黃金，永遠只是一盎司黃金（own one ounce of gold for an eternity，still own one ounce at its end）」，但就無礙瑞銀、美銀等紛紛押注金價上看2000、3000美元。更有析師更預期，金價會升至10,000美元。

上世紀80年代　金價曾急升後暴瀉

金價在可見的將來易升難跌，但上世紀80年代的例子不可不知，短短兩年間翻了4倍的金價，於1980年1月21日高見每盎司850美元，惟一日之後即暴瀉至700美元以下，因時任花旗國總統卡特欽點的聯儲主席沃爾克（Paula Volcker）以鐵腕加息對抗惡性通脹；此後近30年，再也無返過家鄉。

憂負利率難持續　難以支持金價

從聯儲到歐洲央行印錢買債難停，但當美元跌勢最終觸發市場從QE美夢中驚醒，加上惡性通脹來臨，聯儲會否從現時的買買買模式轉為賣賣賣，以倒逼利率上升？

擁有逾200年歷史的瑞士最大資產管理機構之一的Lombard Odier，首席經濟學家Samy Chaar就透露該行已賣出一半黃金頭寸，因預期實質負利率不可持續，並為金價加添脆弱性。

【瀏覽全文：金價直撲2000關，80年代教訓堪記取

欄名 : 理財學堂

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