▲ 【金價走勢】金價狂升背後 莫忘歷史教訓

金價升不停,今日略為喘定。黃金價格創新高後回落,險守1900美元關。市場分析普遍認為,金價走勢於中綫仍有支持,有分析師更預期,金價會再升至4,000美元甚至10,000美元。若想高追黃金,不妨先回帶看看上世紀80年代的慘痛教訓。

沃爾克鐵腕加息抗通脹 黃金一衰廿年

美元光環殞落,世界面臨的未來不確定性勢有增無減,儘管「股神」畢菲特有言在先:「一盎司黃金,永遠只是一盎司黃金(own one ounce of gold for an eternity,still own one ounce at its end)」,但就無礙瑞銀、美銀等紛紛押注金價上看2000、3000美元。更有析師更預期,金價會升至10,000美元。

上世紀80年代 金價曾急升後暴瀉

金價在可見的將來易升難跌,但上世紀80年代的例子不可不知,短短兩年間翻了4倍的金價,於1980年1月21日高見每盎司850美元,惟一日之後即暴瀉至700美元以下,因時任花旗國總統卡特欽點的聯儲主席沃爾克(Paula Volcker)以鐵腕加息對抗惡性通脹;此後近30年,再也無返過家鄉。

憂負利率難持續 難以支持金價

從聯儲到歐洲央行印錢買債難停,但當美元跌勢最終觸發市場從QE美夢中驚醒,加上惡性通脹來臨,聯儲會否從現時的買買買模式轉為賣賣賣,以倒逼利率上升?

擁有逾200年歷史的瑞士最大資產管理機構之一的Lombard Odier,首席經濟學家Samy Chaar就透露該行已賣出一半黃金頭寸,因預期實質負利率不可持續,並為金價加添脆弱性。

【瀏覽全文:金價直撲2000關,80年代教訓堪記取】