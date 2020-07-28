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【禁堂食】在家也想吃餐廳美食？4間食肆推真空餸菜包

消費錦囊 18:22 2020/07/28

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【禁堂食】在家也想吃餐廳美食？4間食肆推真空餸菜包

本港新冠肺炎疫情愈益嚴峻，政府收緊防疫措施，明日起將實施食肆全日禁堂食的措施。而不少食肆亦變陣迎戰，除了推出外賣服務之外，更推出即食餸包，讓客人在家中都可以享用餐廳美食。

【延伸閱讀】【網上購物】安坐家中shopping！邊張信用卡網購現金回贈高達12%？

慢煮屋

慢煮屋主打以慢煮方式製作丼飯，最近因應疫情發展，慢煮屋推出外賣自取套餐，將小食及主食用真空包裝處理，讓客人在家只需解凍真空包，即可品嚐餐廳美食。此外，真空包亦有不少選擇，包括風乾蕃茄羅勒燒雞胸、風乾南瓜豚角煮、油醋多春魚及銀鱈魚西京燒等。

訂購電話：致電或Whatsapp 5703 8991

領取方法：門市自取

門市地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3期11樓G室

程班長台灣美食

程班長台灣美食一向是荔枝角的人氣食堂，店內的台灣美食都是由台灣人親自主理，充滿台灣道地風味。因應疫情變化，程班長更推出冷凍真空包，讓食客在家中都可以享受台灣美食。而程班長亦提供多款美食，包括冰鎮醉雞、牛肉麵、手工滷肉包及麻油雞等。

訂購方法：親臨門市購買／Google form預訂

門市地址：荔枝角長沙灣道883號億利大樓1樓102室

領取方法：門市自取、黑貓冷凍宅配

營業時間：星期一至六下午1時至晚上8時30分

金所

由拉麵達人Meter Chen開設的白布烏冬專門店「金所」，網店現時亦提供白布烏冬材料包，安坐家中都可以品嚐日本風味。此外，網店每日下午3時30分都會補貨，購物滿500元即可免運費，更會不定時推出免運服務。

訂購方法：官網訂購

領取方法：順豐速運冷運、深水埗門市（深水埗荔枝角道311號地下 ）

Deer Kitchen

觀塘西餐廳Deer Kitchen最近推出廚師包，由沙律、餐湯、開胃菜、意粉以至主菜都一應俱全，只需簡單步驟加熱即可食用，在家都可以享用高質素西餐。餐廳更提醒，如果想增添風味，更可選用焗爐或氣炸鍋加熱美食。

訂購方法：致電3706 5298／facebook專頁私訊

領取方法：門市自取

門市地址：觀塘興業街4號The Wave 6樓01室

 

責任編輯︰曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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