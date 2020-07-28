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【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得

理財學堂 18:09 2020/07/28

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【疫市投資】30多歲成為百萬富翁兼提早退休 經濟衰退下3大投資致富心得 - x

新冠肺炎全球大流行，全球經濟陷入衰退危機。有人擔心市場動盪，改為「現金為王」投資策略，紛紛套現離場。但曾經歷過2008年金融海嘯的百萬富翁認為，經濟衰退是致富的機會，並分享以30多歲成為百萬富翁兼提早退休的投資心得。

【延伸閱讀】人到中年拎500萬身家炒股 你準備好市場新生態未？

加拿大華裔女子Kristy Shen與其丈夫Bryce Leung是《Quit Like a Millionaire》的作者，書中分享他們以30多歲之齡成為百萬富翁兼提早退休的心得。Kristy Shen最近於grow網站撰文分享，從2008年金融海嘯的投資經驗，如何令他們能於30多歲成為百萬富翁。她提到，當中的學到投資策略仍沿用至今，認為也合適應用於今次全球經濟的危機。

1. 視跌市為買入機會

Shen分享到，2008年金融海嘯是她們兩夫妻剛開始投資，當人人恐慌時，他們決定保持冷靜，堅持投資。疫情下的股市動盪令人恐懼，但她指出「今天的一些百萬富翁是在上次經濟衰退後誕生的。」Shen指，當時他們所擁有的13.5萬美元的資金投入市場，在跌市「掃平貨」，即使投資組合在最初時有帳面損失，但在短短兩年內就恢復了，並從長達十年的牛市中獲利。

她認為，長綫投資者應視跌市為買入機會，這樣能讓你在市場復甦時增加財富。她提醒，投資者毋須儲蓄大一筆資金才開始投資，可以從你認為合適的資金開始。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】為「後疫情時代」作部署　學識3大投資策略

2. 不要試圖預測未來

Shen坦言，他們並非透過短炒「即日鮮」或買賣期權等複雜的投資產品而致富。相反，他們是透過堅持進行長期投資才是致富之道。她認為，如果在2008年金融海嘯時放棄於低位入市，或者涉足他們不了解的投資產品，或永遠無法達到現時的狀態。

她建議，不要試圖通過投資個別股票或複雜的投資產品來預測未來走勢，你或可能會幸運一兩次，但是從長遠來看，最終很可能都會蝕錢。

她認為，這就是為何股神巴菲特（Warren Buffett）力薦指數基金等投資的原因。投資指數基金能夠讓你押注在整個市場上，追蹤市場長期的走勢，即使不是投資專家也能入門。

3. 降低投資風險

投資需要承擔風險，Shen指，建立平衡和多元化的投資組合，能助你降低投資風險，並達到長期的投資目標。她分享降低投資風險的策略，是透過「AIR」原則：

  • 資產分配（Allocation）：開始投資時，你需要建立一個與你風險承受能力相配的投資組合，以他們而言，是由70%股票及30%的債券組成的投資組合。
  • 指數投資（Indexing）：投資指數基金，可讓你毋須挑選個別股票，並分散投資指數追蹤的所有公司中，這樣能讓你的投資組合不會因錯誤地押注一隻股票，而造成龐大損失。
  • 重新平衡（Rebalancing）：透過定期進行重新平衡投資組合，出售價格上升的資產及買入價格跌的投資產品，能令你維持一個理想的資產分配。她提醒，要注意你的「低買高賣」策略是根據個人投資目標而作出，而非跟隨市場的氣氛。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 疫市理財

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