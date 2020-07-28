▲ 【ESG投資】ESG基金有哪些？一表看清證監會認可ESG基金

在互聯網還未普及化之前，投資者欲了解一家的ESG水平絕不容易。今時今日，互聯網和社交平台發展蓬勃，投資者可以輕易從網上取得大量資訊。但如何辨別資訊的真偽倒是一大挑戰。判別資訊真假雖費時，但總好過資訊難尋。

投資者衡量任何一家公司的ESG水平，大致可從以下範圍檢視：

【環境方面（E）】

公司的製作工序和業務運作能否減低碳排放？有否節省用水？是否善用資源？有否源頭減廢和排污？

【社會方面（S）】

公司是否注重員工的工作環境？有否勞役員工？業務和製成品會否損害人類健康和生命？

【企業管治方面（G）】

行政人員的薪酬是否過高？有否賄賂和貪污行為？有否作政治捐獻？財務安排是否刻意逃稅？董事會成員是否多元性？管理架構是否完善？

現實上，一般投資者難以客觀地衡量一家公司的ESG水平。因此，需要依靠可信賴的機構發出ESG評級了。

目前，一些投資指數機構（例如MSCI），信貸評級機構（例如中國誠信）；核數公司（例如普華永道）；國際投資基金（例如富達）等，為不同行業的公司和機構作ESG評級。

甚麼類型的公司可獲得高ESG評級呢？

一般準則包括：公司定期披露相關ESG資料，設置有效應對ESG風險的管理制度，沒有牽涉重大ESG爭議或風險事件，設有嚴謹的管理和監察制度，清楚重大ESG風險和機遇等等。

為了促進ESG的發展，不同的機構近年公布名單，表揚高水平ESG公司及投資基金。例如在內地有新浪財經在2019首次舉辦ESG金責獎，頒予注重ESG的企業和資產管理公司；香港證監會公布符合ESG標準的投資基金。

看官，從今天開始，也許應多留意ESG水平高的公司和考慮投資它們發行的金融產品。

▲ ESG投資？一表看清證監會認可ESG基金

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