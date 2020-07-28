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【ESG投資】投資ESG基金　為地球做多一點

理財學堂 08:30 2020/07/28

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【ESG投資】投資ESG基金　為地球做多一點

投資者追求投資回報，但想深一層，投資也講道德責任，例如投資於一些能改善社會、改善環境的項目或投資產品，可以令你的投資變得更安意義。ESG投資近年備受關注，因為投資ESG背後的意義，令世界更美好。

提倡「綠色金融」   投資加進「綠色元素」

有見氣候變化異常，極地冰川加速溶化，碳排放量增加的危機，世界組織及好些國家大力主張減少廢氣排放，防止河道污染，限制樹木砍伐等保護環境措施。先進國家及一些發展中國家近十年來提倡「綠色金融」，鼓勵金融業無論在融資和投資方面加進「綠色元素」，保護環境，持續發展。

金融業進而廣之，提倡ESG金融，向着荀子的理想世界推進。

關於ESG的三大範疇

ESG的英文全寫為Environment（E），Social（S），Governance（G），繙譯成中文為：環境（E）、社會（S）、企業管治（G）。這三大範疇在過去分別被提出，金融監管機構也作出不同程度的鼓勵，現時三個範疇合在一起提倡。

在香港，2015年香港交易所發布《環境、社會及管治報告指引》，由自願披露ESG轉變為「不披露即解釋」的半強制披露模式。

香港金融管理局前總裁陳德霖在2019年5月7日舉行的「綠色金融論壇」中發表的演講，披露外滙基金投資債券時已考慮債券的「綠色」因素和風險；金管局基建融資促進辦公室（IFFO）下設立了綠色金融中心（CGF）。

ESG愈趨重要的兩大原因

現時也愈來愈多機構投資者和一些家族基金改變了投資策略，與股票和債券發行公司接觸和討論，找出互利互惠，朝着ESG方向發行投資產品和提升公司的ESG水平，為持續發展，也為社會和地球的健康作出積極貢獻。

為甚麼ESG重要呢？市場上有兩大主流看法：

1.投資者在社會扮演的角色：特別是投資者是退休基金、慈善機構和捐助基金等。由於這類基金的金錢來源和性質與一般投資基金不同，所以在追求投資回報時，不忘社會責任。

2.投資於ESG水平高的公司發行的投資產品，可減低投資風險。因為ESG水平高的公司，員工罷工、工業意外、公司被控告的機率低；況且，公司聲譽高，可為公司帶來生意和得到社會的支持。

【香港證監會認可ESG基金一覽：下一頁

撰文 : 李永權 在銀行界／證券業／資本市場及資金管理界別工作多年，有豐富的金融經驗

欄名 : ESG投資

基金 氣候暖化 金融監管機構 投資產品 地球 污染

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