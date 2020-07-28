【政府派錢1萬】35.6萬名第二批書面登記市民可提早於周三起收1萬元

▲ 【政府派錢1萬】第二批35.6萬名書面登記市民可提早於周三起收1萬元 -

政府今日公布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在7月18日或之前登記的第二批合資格市民（1956年至1970年出生的人士）將於明日（7月29日）開始收到1萬元的款項或領取支票通知，較原訂的8月3日提早5天，共涉及約35.6萬人。

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經銀行遞交書面表格的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格，會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知，可於通知上列出的時段親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

第二批書面登記的合資格市民如在7月19日或之後遞交登記表格，會在登記後約兩星期收到款項或領取支票通知。

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因應疫情發展，香港郵政已公布在7月27日至8月2日期間，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，而其餘全綫郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉。部分市民（尤其在黃大仙區郵政局領取支票的市民）收到領取支票通知的時間會因而受影響，不能同步在7月29日收到通知。



此外，截至昨日（7月27日），現金發放計劃已向接近550萬名合資格市民發出款項或領取支票通知。政府發言人提醒市民，銀行會在發放款項後盡快向市民發出短訊等通知，市民亦有充裕時間到郵政局領取支票，鑑於疫情的最新發展，市民應避免在銀行或郵政局聚集，減低感染風險。

責任編輯：李瑩

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