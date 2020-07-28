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【黃金買賣】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑

理財學堂 15:04 2020/07/28

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金價持續強勢，黃金價格每盎司升穿1945美元，直逼2,000美元水平；9999金每兩金價亦破18,300元。全球各國持續量化寬鬆，在低利率的大環境下，現金更為不保值，加上全球新冠肺炎疫情未有減退的情況，全球經濟衰退的擔憂仍未減退，不少資金湧去黃金市場。除了可以投資實物黃金之外，還有哪些與黃金相關的投資工具可供選擇？

1. 實物黃金

不少人鍾愛買黃金，如金粒、金條及金幣等。除金行外，不少銀行如恒生、中銀等都有提供買賣黃金服務，其差價亦相對較少。如果擔心黃金存放問題，更可租用銀行的保險箱存放黃金。入場費因應產品及重量而有不同。

2. 紙黃金

紙黃金不涉及實物黃金交易，是根據黃金價格交易。投資者開辦黃金存摺帳戶後，即可在帳戶交易紙黃金。不過，投資紙黃金不會賺取任何利息，只能透過買賣黃金的差價而獲利。部分銀行提供低至0.1両金的買賣交易，即約1,950港元左右就可入場。

3. 黃金ETF

投資黃金ETF與股票一樣，均在聯交所進行買賣，需繳付經紀佣金等費用。黃金ETF是追蹤金價表現的產品，本港現時有3隻黃金ETF，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。其中SPDR金ETF成交量較大，流通性較高，而價值黃金ETF則入場費較低，現價約4,662港元有交易。

4. 金礦股

如果有意投資黃金相關產品，金礦股亦是其中一個選擇。假如金價上漲，理應對金礦股有利。不過，各家企業經營方針各有不同，股價走勢未必與金價走勢相同。即使金價上升，股價也未必上升，存在一定風險。

金價上升受惠股份︰山東黃金  （01787） 、紫金礦業  （02899） 、招金礦業  （01818）

 

專家睇金價仲可以升幾多，按【下一頁

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欄名 : 理財學堂

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