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【網上購物】安坐家中shopping！邊張信用卡網購現金回贈高達12%？

日常開支 15:51 2020/07/28

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【網上購物】安坐家中shopping！邊張信用卡網購現金回贈高達12%？

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府呼籲市民減少外出，不少人轉為在購物平台買生活用品。現時有不少信用卡都有為網購提供額外現金回贈，想慳多啲就要善用優惠啦！

【延伸閱讀】【在家抗疫】小心網購成癮變過度消費　4招教你保住荷包

恒生MPOWER卡—12%回贈

官方指定網站成功登記「恒生MPOWER卡5% Cash Dollars回贈優惠」的用戶，以恒生MPOWER卡累積每月合資格零售簽帳額滿3,000元，網上簽帳可享5% Cash Dollars回贈，每月最多合共可額外獲200元的Cash Dollars回贈，優惠至到8月31日。

此外，只要登記「夏日激賞優惠」，每累積任何3次網購／全港食府簽帳，每筆簽帳淨值滿600港元或以上，可享額外7%Cash Dollars回贈，而每項合資格交易之額外獎賞上限為70元Cash Dollars。

滙豐Red信用卡—4%回贈

以滙豐Red信用卡於網上簽帳可享4%獎賞錢回贈，無最低簽帳要求及無回贈上限。

渣打Simply Cash Visa卡—1.5%回贈

以渣打Simply Cash Visa卡於綫上綫下消費，以港幣簽帳可享1.5%現金回贈；外幣簽帳可享2%現金回贈，並沒有回贈上限。

中銀i-card—10倍積分

以中銀i-card信用卡在網上購物或透過手機支付交易，可享10倍簽帳積分，相等於4%現金回贈；每位用戶每月最多可獲額外10,000簽帳積分。

東亞銀行i-Titanium卡—3.4%回贈

以東亞i-Titanium卡每月累積網上簽帳達1,800元，可享3%的i-Dollar回贈，加上0.4%基本簽帳回贈，合共可享3.4%回贈；每月最多可獲200元現金回贈。

由4月1日起，指定簽帳類別將不獲發額外現金回贈，包括任何超級市場、百貨公司、旅行社及政府部門簽帳交易及循環付款及/或自動轉帳交易。

責任編輯︰曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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