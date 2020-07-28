▲ 【移民愛爾蘭】港商尋求在外國設立國際特設城市 曾與愛爾蘭政府商討計劃 -

港區國安法立法後引起國際社會關注，不少國家相繼推出優待港人的移民政策。繼英國為持英國國民（海外）護照（BNO）港人推出特別居留簽證後，據外國傳媒報道，有港商尋求在外國設立國際特設城市，建立一個港人可共同生活的新城市，並曾與愛爾蘭政府討論有關計劃。

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投資公司維多利亞港集團（Victoria Harbour Group）創辦人高廣垣（Ivan Ko）早前向愛爾蘭政府提出，在當地建立一個名為「Nextpolis」的城市。英國《泰晤士報》報道，愛爾蘭政府與該名商人曾討論相關計劃，有6個選址，並研究計劃和各地點的可行性。

報道指出，高廣垣最初的計劃建議，這個城市最初人口在5萬至20萬人之間，到20年後將增長到50萬，其中至少50%的人口來自香港，而15%至30%的人口來自愛爾蘭和歐洲。計劃建議，在這個城市建立一個「自由改革經濟體系」，與歐盟保持獨立關係，設立低而簡單的稅收制度，並沒有外滙管制，以吸引投資者在當地創業。

計劃預計，有關計劃將會吸納擔心香港局勢惡化的金融人才，包括經驗豐富的銀行家、資產管理人員及投資專才等，為建設愛爾蘭成為歐洲金融樞紐作出貢獻。



報道指出，愛爾蘭外交部發言人證實，當局曾經與高廣垣進行會談，但從2019年12月初次接洽後，外交部與的該集團的聯繫十分有限，且該計畫無法提供實際有助愛爾蘭的方案，所以外交部尚未對此事件採取進一步的行動。

不過，高廣垣也指出，現已意識到有關方案不可行，並已經調整目標。鑑於愛爾蘭的土地情況，他們了解到開闢500平方公里的土地並不可能，也強調目標不是購買領土或影響愛爾蘭或任何東道國的自由，而是讓香港人有機會在東道國的自由社會裹共同建立一個和諧社區。新方案將以設立國際特設城市為目標，冀能合乎東道國的長遠發展計劃，並為其目標作出貢獻。



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責任編輯：李瑩