  • 33°C
香港時間 : 2020728日 (二) 14:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民愛爾蘭】愛爾蘭考慮與港商合作劃地創「自治區」 吸港人才建金融樞紐

歐洲 13:28 2020/07/28

分享：

【移民愛爾蘭】愛爾蘭考慮與港商合作劃地創「自治區」 吸港人才建金融樞紐 -

港區國安法立法後引起國際社會關注，不少國家相繼推出優待港人的移民政策。繼英國為持英國國民（海外）護照（BNO）港人推出特別居留簽證後，據外國傳媒報道，愛爾蘭政府也正考慮一項優待香港人移居計劃，在當地建立一個名為「Nextpolis」的自治區，希望吸納香港金融專才，協助愛爾蘭成為歐洲金融樞紐。
 
 
投資公司維多利亞港集團（Victoria Harbour Group）創辦人高廣垣（Ivan Ko）早前向愛爾蘭政府提出，在當地建立一個名為「Nextpolis」的自治區。英國《泰晤士報》報道，政府與該名商人正討論相關計劃，涉及500平方公里的土地，暫時有6個選址，並正研究計劃和各地點的可行性。
 
報道指出，高廣垣的計劃建議，與國際投資者長期租用愛爾蘭的土地，並建立一個自治區。計劃指，這個自治區最初人口在5萬至20萬人之間，到20年後將增長到50萬，其中至少50%的人口來自香港，而15%至30%的人口來自愛爾蘭和歐洲。計劃建議，在這個自治區建立一個「自由改革經濟體系」，與歐盟保持獨立關係，擁有邊界，設立低而簡單的稅收制度，並沒有外滙管制，以吸引投資者在當地創業。
 
 
計劃預計，有關的自治區將會吸納擔心香港局勢惡化的金融人才，包括經驗豐富的銀行家、資產管理人員及投資專才等，為建設愛爾蘭成為歐洲金融樞紐作出貢獻。
 
責任編輯：李瑩
 

＝＝＝＝＝＝

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 移民攻略

相關文章

【移民歐洲‧愛爾蘭】愛爾蘭「移民監」門檻低 每年入境1次可保居住權
2019/08/31
【移民歐洲‧愛爾蘭】愛爾蘭「移民監」門檻低 每年入境1次可保居住權
【移民歐洲‧愛爾蘭】投資100萬歐元 每年入境1次可保居住權
2019/10/18
【移民歐洲‧愛爾蘭】投資100萬歐元 每年入境1次可保居住權
【移民歐洲‧ 愛爾蘭】生活水平較低 愛爾蘭如何成移民新寵？
2019/10/18
【移民歐洲‧ 愛爾蘭】生活水平較低 愛爾蘭如何成移民新寵？
【移民歐洲‧ 愛爾蘭】「歐洲矽谷」愛爾蘭 哪個城市最好住？
2019/10/18
【移民歐洲‧ 愛爾蘭】「歐洲矽谷」愛爾蘭 哪個城市最好住？

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】加拿大安省外國勞工移民項目申請反應熱烈　開放當日即額滿
2020/07/24
【移民加拿大】加拿大安省外國勞工移民項目申請反應熱烈　開放當日即額滿
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證　居英港人分享英國搵工心得
2020/07/24
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證　居英港人分享英國搵工心得
【海外升學】愛爾蘭英式教育配套完備 投資移民4至6個月可獲居留權
2020/07/24
【海外升學】愛爾蘭英式教育配套完備 投資移民4至6個月可獲居留權
【BNO移民英國】持BNO港人明年起可申請特別簽證 6個月經濟證明需預留多少錢？ (附7項條件證明)
2020/07/23
【BNO移民英國】持BNO港人明年起可申請特別簽證 6個月經濟證明需預留多少錢？ (附7項條件證明)
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證留英　享用國民保健醫療服務要交幾多錢？
2020/07/23
【BNO移民英國】BNO港人明年可申請特別簽證留英　享用國民保健醫療服務要交幾多錢？
移民 愛爾蘭 歐洲 香港 英國

下一篇文章

【移民澳洲】1,000萬港元可澳洲買地建屋創業　90後港女生分享墨爾本置業心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版