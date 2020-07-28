▲ 【移民愛爾蘭】愛爾蘭考慮與港商合作劃地創「自治區」 吸港人才建金融樞紐 -

港區國安法立法後引起國際社會關注，不少國家相繼推出優待港人的移民政策。繼英國為持英國國民（海外）護照（BNO）港人推出特別居留簽證後，據外國傳媒報道， 愛爾蘭政府也正考慮一項優待香港人移居計劃，在當地建立一個名為「 Nextpolis」的自治區， 希望吸納香港金融專才，協助愛爾蘭成為歐洲金融樞紐。

投資公司 維多利亞港集團（Victoria Harbour Group）創辦人高廣垣（Ivan Ko）早前 向愛爾蘭政府提出，在當地建立一個名為「 Nextpolis」的自治區。英國 《泰晤士報》報道，政府與該名商人正討論相關計劃，涉及500平方公里的土地，暫時有6個選址，並正研究計劃和各地點的可行性。

報道指出， 高廣垣的計劃建議，與國際投資者長期租用愛爾蘭 的土地，並建立一個 自治區。計劃指，這個自治區最初人口在 5萬至20萬人之間，到20年後將增長到50萬，其中至少50%的人口來自香港，而15%至30%的人口來自愛爾蘭和歐洲。計劃建議，在這個自治區建立一個「自由改革經濟體系」，與歐盟保持獨立關係，擁有邊界，設立低而簡單的稅收制度，並沒有外滙管制，以吸引投資者在當地創業。



計劃預計，有關的自治區將會吸納擔心香港局勢惡化的金融人才，包括經驗豐富的銀行家、資產管理人員及投資專才等，為建設 愛爾蘭成為 歐洲金融樞紐作出貢獻。