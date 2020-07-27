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【金價走勢】金價再創新高每盎司升穿1900美元　9999金每兩破1.8萬元　金價仲有幾多水位上？

退休及生活保障 19:00 2020/07/27

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【金價走勢】金價再創新高每盎司升穿1900美元　9999金每兩破1.8萬元　金價仲有幾多水位上？

黃金價格愈升愈有，金價每盎司升穿1900美元水平；9999金每兩金價亦破18,000元。金價升勢持續，市場繼續看好金價走勢，對金價走勢預測最牛的是美銀，預測金價年半內可上望3000美元。

美國銀行早前發表研究報告，預期在各國的寬鬆措施推動下，未來18個月金價有望升至3000美元。

儲局可以印鈔　但不能印金

美銀分析師Michael Widmer在題為「聯儲局無法印黃金（The Fed can't print gold）」的報告中指出，全球的利率將有很長一段時間保持在低位，預測央行會持續擴充資產負債表，而政府赤字會大增；黃金的投資需求將推動金價續漲。

瑞銀調高未來一年的金價預測

另外，瑞銀財富管理大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟研究主管Dominic Schnider認為，黃金是今年以來以美元計價表現最好的資產，一系列不確定因素令該行相信黃金價格能夠持續攀升。

基於上述理由，瑞銀調高未來一年的金價預測，下半年目標從原來的1,900美元升至2,000美元，明年3及6月目標則從原來的1,850及1,800美元，上調至1,950及1,900美元。

美元 金價 黃金 外滙

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