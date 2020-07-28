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阿久根和牛拉麵屋外賣自取買1送1 Mr. Steak外賣自取套餐$45起

消費錦囊 07:00 2020/07/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、阿久根和牛拉麵屋：外賣自取買1送1  

即日起至7月31日，只要讚好阿久根和牛拉麵屋Facebook專頁並落單前出示此Post，即可享拉麵買一送一優惠，兩間分店適用。贈送之拉麵為$90以下款式或價格較低者。

分店地址：
旺角廣華街13號廣輝大廈地下1號舖
佐敦寧波街27-31號地舖

2、Mr. Steak：外賣自取套餐$45起

Mr. Steak推出外賣自取套餐，包括各款沙律、意粉、意大利飯及精選扒類。外賣自取限定超值餐每款都連餐湯$45起，部分菜式低至半價。

2人餐低至$168起，4人餐低至$298起，包括燒雞、鹹豬手、肉眼扒及豬肋排等精選肉類。

外賣自取菜單

3、鴻福堂：指定自家湯 $100/3包

由即日起至8月2日，鴻福堂推出$100/3包自家湯優惠。到各分店就可以優惠價$100選購以下指定自家湯3包（總值： $168） ！

  • 強肺理肺 川貝枇杷葉鱷魚肉湯
  • 清潤健脾 瑤柱響螺合掌瓜豬腱湯
  • 健脾祛濕 赤小豆薏仁響螺祛濕湯
  • 解暑袪濕 冬瓜荷香紅薏仁響螺豬腱湯
  • 清肝排毒 紅菜頭姬松茸雜豆素湯
  • 護肺保健 清肺解毒湯

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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