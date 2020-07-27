▲ 【禁堂食】採購食材點先唔會過量？專家醒你4大貼士

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府再度收緊防疫措施，包括於全日禁止堂食，同時強制室外戴口罩，並於本周三（27日）凌晨起生效。據了解，政府將設立進入街市和超級市場的人數限制，但目前未有定案。若有意在實施相關限制前到超級市場或街市「入貨」，又不想因購買太多而造成浪費，或可參考外國專家分享，如何一次過購買數周份量的食物。

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家庭食譜網站MOMables.com創辦人Laura Fuentes接受傳媒訪問時分享，在防疫措施下，需要一次過採購數周份量的食物，可參考以下貼士。

1. 盤點家中現存的食材

在趕去超級市場「入貨」前，應先保持冷靜，並盤點家中現存的食物及食材。Fuentes指，很多家庭的雪櫃及食品櫃內均有足夠的食物，可讓他們度過一周。去採購前，應先制定計劃，吃掉手頭上的食物，然後再到超市或商店，購買其他主食。她認為，米、麵食，燕麥、穀類食品及罐頭蔬菜是最實際的選擇，不僅保質期長，而且可煮成不同的菜式。

2. 製定煮食計劃

Fuentes建議，去採購之前，應制定一段時間內的煮食計劃，統計出所需的食材才去購買，並盡量使用相同食材。她建議考慮選用米、麵食、豆類和其他具有較長保質期的食材為主，並加入其他高蛋白質食物和蔬菜。

她認為，即使是米或麵食，都有不同的煮食方法，毋須擔心要每天重複進食同樣的菜式。

3. 購買急凍食品

由於新鮮水果和蔬菜的保存期或少於2周，有需要時應考慮以急凍食品取代新鮮食品。Fuentes指出，水果以蘋果、橙及梨的保存期較長，而蔬菜類的洋蔥、薯仔、南瓜和蘿蔔等也有較長的保存期。

至於其他食材，她建議可考慮購買急凍食品，可在新鮮食材用完後作為替代。她指出，急凍水果和蔬菜的營養上可與新鮮相提並論，例如急凍的西蘭花、菠菜及其他蔬菜可以像新鮮時一樣，以蒸、炒或烤等方式煮食。

她也建議，與其將一整塊急凍肉類完整地放入雪櫃，可考慮按照煮食計劃的份量，分開儲存在保鮮袋內，並可添加調味料，省卻空間及醃製的時間。

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4. 保持簡單

作為家長，如果同時在家工作，又要照顧子女，Fuentes認為煮食計劃應盡量保持簡單，更點出「現在不是嘗試新食譜的時候」。這段時間內，若沒有時間研究新食譜，並盡量煮簡單而熟悉的菜式，避免因為要準備一日三餐，而為自己帶來過多的壓力。

Fuentes也提醒，疫情下毋須過度憂慮，應保持冷靜及智慧，避免因過度恐懼而購買太多的食物，造成浪費。

責任編輯：李瑩