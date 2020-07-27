  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁堂食】採購食材點先唔會過量？專家醒你4大貼士

日常開支 19:06 2020/07/27

分享：

【禁堂食】採購食材點先唔會過量？專家醒你4大貼士

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府再度收緊防疫措施，包括於全日禁止堂食，同時強制室外戴口罩，並於本周三（27日）凌晨起生效。據了解，政府將設立進入街市和超級市場的人數限制，但目前未有定案。若有意在實施相關限制前到超級市場或街市「入貨」，又不想因購買太多而造成浪費，或可參考外國專家分享，如何一次過購買數周份量的食物。

【延伸閱讀】【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？

家庭食譜網站MOMables.com創辦人Laura Fuentes接受傳媒訪問時分享，在防疫措施下，需要一次過採購數周份量的食物，可參考以下貼士。

1. 盤點家中現存的食材

在趕去超級市場「入貨」前，應先保持冷靜，並盤點家中現存的食物及食材。Fuentes指，很多家庭的雪櫃及食品櫃內均有足夠的食物，可讓他們度過一周。去採購前，應先制定計劃，吃掉手頭上的食物，然後再到超市或商店，購買其他主食。她認為，米、麵食，燕麥、穀類食品及罐頭蔬菜是最實際的選擇，不僅保質期長，而且可煮成不同的菜式。

2. 製定煮食計劃

Fuentes建議，去採購之前，應制定一段時間內的煮食計劃，統計出所需的食材才去購買，並盡量使用相同食材。她建議考慮選用米、麵食、豆類和其他具有較長保質期的食材為主，並加入其他高蛋白質食物和蔬菜。

她認為，即使是米或麵食，都有不同的煮食方法，毋須擔心要每天重複進食同樣的菜式。

3. 購買急凍食品

由於新鮮水果和蔬菜的保存期或少於2周，有需要時應考慮以急凍食品取代新鮮食品。Fuentes指出，水果以蘋果、橙及梨的保存期較長，而蔬菜類的洋蔥、薯仔、南瓜和蘿蔔等也有較長的保存期。

至於其他食材，她建議可考慮購買急凍食品，可在新鮮食材用完後作為替代。她指出，急凍水果和蔬菜的營養上可與新鮮相提並論，例如急凍的西蘭花、菠菜及其他蔬菜可以像新鮮時一樣，以蒸、炒或烤等方式煮食。

她也建議，與其將一整塊急凍肉類完整地放入雪櫃，可考慮按照煮食計劃的份量，分開儲存在保鮮袋內，並可添加調味料，省卻空間及醃製的時間。

【延伸閱讀】【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠

4. 保持簡單

作為家長，如果同時在家工作，又要照顧子女，Fuentes認為煮食計劃應盡量保持簡單，更點出「現在不是嘗試新食譜的時候」。這段時間內，若沒有時間研究新食譜，並盡量煮簡單而熟悉的菜式，避免因為要準備一日三餐，而為自己帶來過多的壓力。

Fuentes也提醒，疫情下毋須過度憂慮，應保持冷靜及智慧，避免因過度恐懼而購買太多的食物，造成浪費。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好粉絲專頁《香港經濟日報 hket.com》

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。滙豐「FinFit」

欄名 : 疫市理財

相關文章

【禁堂食】足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
今日
【禁堂食】足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事
2020/07/20
【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事

最新專欄文章 更多

【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽
今日
【疫市理財】港人疫市賣物平均獲4400元 二手物品買賣平台一覽
【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？
2020/07/23
【Home Office】在家工作慳交通費 但容易喺呢3方面使多咗？
【失業津貼】失業需要應急金？一文睇晒民間團體抗疫援助（附申請方法）
2020/05/22
【失業津貼】失業需要應急金？一文睇晒民間團體抗疫援助（附申請方法）
早過政府派1萬 最快1日收錢 教你攞1萬元WeLab免息免手續費貸款（內附登記教學）
2020/05/19
早過政府派1萬 最快1日收錢 教你攞1萬元WeLab免息免手續費貸款（內附登記教學）
教你登記攞煤氣公司50元現金券　全港過千家食肆都用得（內附登記教學）
2020/05/18
教你登記攞煤氣公司50元現金券　全港過千家食肆都用得（內附登記教學）
疫情 採購 超市 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【網購優惠】4大網上超市平台 一文看清免運要求及優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【禁堂食】足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
【禁堂食】足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20
【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20
【全日禁堂食】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增一風堂、美心MX、Pokka Cafe】【更新至7月27日】
【全日禁堂食】一文睇清Pizza Hut、大家樂、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、稻香等食肆外賣優惠【新增一風堂、美心MX、Pokka Cafe】【更新至7月27日】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介
【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介